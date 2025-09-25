Poste Italiane presenta il nuovo francobollo dedicato a Confcommercio

Nuova emissione di Poste Italiane nella serie “Le eccellenze del Made in Italy”

La vignetta raffigura il profilo dell’Italia

LECCO – È stata presentata una nuova emissione da Poste Italiane: un francobollo dedicato a Confcommercio. Il francobollo fa parte della serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” ed è stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il valore tariffario è di 1,30 euro corrispondente alla tariffa B.

Il francobollo, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. con la tecnica della rotocalcografia, è realizzato su carta bianca patinata neutra, autoadesiva e arricchita con imbiancante ottico. Il bozzetto è opera di Francesco Rossi.

La vignetta raffigura il profilo dell’Italia, che si staglia in bianco su uno sfondo blu, composto da una tipografia fatta di parole chiave rappresentative dei settori dell’Organizzazione: commercio, turismo, servizi, trasporti, cultura e professioni.

A completare la composizione, una fascia tricolore attraversa l’immagine, mentre in alto si eleva il logo di Confcommercio – Impresa per l’Italia.

Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Roma V.R.

È stata inoltre realizzata una cartella filatelica che include il francobollo, la quartina, una cartolina affrancata e annullata, la busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, negli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona, nonché sul sito www.filatelia.poste.it