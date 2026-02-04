Poste Italiane, uffici più sostenibili nel Lecchese con gli “Smart Building”

Coinvolte 52 sedi: meno consumi energetici e più comfort per utenti e dipendenti

Risparmio medio del 15% sui consumi di energia elettrica, del 10% sui consumi di gas e nuove colonnine di ricarica

LECCO – Poste Italiane accelera sul fronte della sostenibilità ambientale anche in provincia di Lecco. Sono 52 gli uffici postali lecchesi già interessati dal progetto “Smart Building”, un sistema avanzato di gestione intelligente degli impianti che consente di ridurre i consumi energetici e migliorare la qualità degli ambienti di lavoro e di accoglienza per il pubblico.

Il cuore del progetto è un sistema di monitoraggio automatizzato che, attraverso sensori e dispositivi intelligenti, controlla costantemente temperatura e parametri ambientali, regolando in autonomia illuminazione, riscaldamento e raffrescamento in base alle reali condizioni degli spazi. Un approccio che consente di eliminare sprechi e ottimizzare l’uso dell’energia.

Secondo le stime di Poste Italiane, l’adozione degli “Smart Building” garantirà un risparmio medio del 15% sui consumi di energia elettrica e del 10% su quelli di gas, con una conseguente riduzione delle emissioni inquinanti. Il sistema permette inoltre la gestione da remoto degli impianti, migliorando anche l’efficienza degli interventi di manutenzione.

Il progetto si inserisce in un percorso di sostenibilità più ampio, avviato negli anni scorsi con il “Progetto Led”, che ha visto la sostituzione delle tradizionali lampade a fluorescenza con sistemi di illuminazione a LED. Un intervento che ha già portato a una riduzione di circa il 50% dei consumi elettrici legati all’illuminazione, oltre a un sensibile abbattimento dei costi di manutenzione.

Accanto all’efficienza energetica degli edifici, Poste Italiane rafforza anche il proprio impegno per la mobilità sostenibile. In provincia di Lecco sono nove le colonnine di ricarica elettrica, installate in prossimità dei sei uffici postali nei Comuni di Civate, Malgrate, Introbio, Merate, Calolziocorte e Lierna.

Le infrastrutture rientrano in un programma realizzato in collaborazione con le amministrazioni locali attraverso specifici protocolli d’intesa, che permettono ai Comuni di offrire un servizio aggiuntivo a cittadini e turisti senza costi a carico delle amministrazioni.

Con questi interventi, il Gruppo Poste Italiane conferma il proprio ruolo di attore strategico per lo sviluppo sostenibile dei territori, coniugando innovazione tecnologica, attenzione all’ambiente e servizi a beneficio delle comunità locali e dell’intero sistema Paese.