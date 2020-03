Poste: martedì la riapertura a Lecco viale Dante, Sala al Barro e Esino

Dopo le operazioni di sanificazione, riaprono le Poste

Martedì la sede di viale Dante a Lecco, Sala al Barro ed Esino. Mercoledì Taceno

LECCO – Da Poste Italiane fanno sapere che da domani, martedì, gli uffici postali interessati lunedì dalle operazioni di sanificazione saranno regolarmente aperti.

Riapre quindi la sede di viale Dante a Lecco, dove è stato riscontrato il caso di un dipendente positivo al Coronavirus, e quella di Sala al Barro, chiusa anch’essa per sanificazione lunedì in quanto uno dei lavoratori di questa sede, la scorsa settimana, aveva effettuato turni anche negli uffici di Lecco.

Lo stesso è accaduto a Taceno dove le Poste, aperte solo tre giorni alla settimana, rispetteranno come da calendario l’apertura di mercoledì. Uffici aperti da domani, martedì, anche a Esino che lunedì erano rimasti chiusi, anche qui, per consentire le operazioni di sanificazione dei locali.

Tutte le filiali citate vedranno agli sportelli altro personale, in quanto i lavoratori assegnati a queste sedi sono ora in isolamento, come previsto dalle procedure sanitarie, in attesa di capire se possano aver contratto oppure no il Coronavirus.