Poste rafforza la “flotta” di veicoli green nel lecchese, nuovi mezzi elettrici

Trentadue mezzi ecologici in forza ai centri di distribuzione della posta nel lecchese

Il rinnovo della flotta di Poste Italiane passa anche dalla provincia di Lecco

LECCO – Poste Italiane rafforza la flotta green e continua a viaggiare ad energia pulita anche in provincia di Lecco.

Sono 32 i mezzi ecologici in forza nei 5 Centri di Distribuzione del territorio che ogni giorno servono gli 88 Comuni della provincia per un totale di oltre 340 abitanti, circa 159 mila famiglie, in oltre 72 mila civici e 11 mila attività commerciali. Otto automobili, 19 motomezzi e 5 nuovi motocicli elettrici rendono ecologica, agevole e sicura la consegna dei pacchi e della corrispondenza.

“Il rinnovo della flotta aziendale con l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni inquinanti – spiegano da Poste – è parte del programma di ‘dieci impegni’ per i Comuni Italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione dell’incontro con i sindaci lo scorso ottobre a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio, con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate”.

L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul portale web www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

“Ogni giorno abbiamo circa 33.500 mezzi che girano per il paese – ha dichiarato Matteo Del Fante – per cui abbiamo molto a cuore il tema della sostenibilità. Ci siamo dati l’obiettivo di ridurre di circa il 40% le emissioni entro il 2022 passando da circa l’11% di mezzi green ad oltre il 50%. Anche i nostri nuovi Centri di Recapito, come quelli di Bologna e Cazzago Brabbia – ha concluso Del Fante – sono pensati e realizzati in base a standard energetici di altissimo livello”.

Il piano “green” di Poste Italiane è in linea con l’ESG – il piano d’azione in materia di sostenibilità ambientale e sociale approvato dal Consiglio di Amministrazione ad agosto 2018, che ha l’obiettivo di garantire la definizione degli indirizzi del Gruppo con ricadute positive per tutto il territorio.