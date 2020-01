Il 5 gennaio torna l’evento organizzato dalla Pro Loco

Prima della cavalcata l’inaugurazione dei nuovi allestimenti del museo

PREMANA – Premana si prepara alla tradizionale Cavalcata dei Tre Re che andrà in scena nella serata del 5 gennaio. Come di consueto la Pro Loco, in collaborazione con Coro Nives, Corale S. Cecilia, Coscritti dell’anno 1998, organizza la cavalcata nella serata che precede l’Epifania attraverso le vie del centro storico del paese. Ad ogni fermata verrà intonato il tradizionale canto dei Tre Re.

Partenza alle 20.30 presso l’Elephant Cafè a seguire tappe al museo, scuola materna, casa Madonna della Neve, Piàzze, piazza Consiglio, piazzetta presso Lère, Piazzool Crevìst, municipio, chiesa dell’Immacolata, casa parrocchiale. Alle ore 23 è previsto lo spettacolare arrivo in piazza della chiesa.

La Cavalcata dei Tre Re sarà preceduta, alle ore 18, dall’inaugurazione dei nuovi allestimenti multimediali del Museo Etnografico di Premana (via Roma, 18) realizzati dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera nell’ambito del progetto Interreg italosvizzero “La voce della terra: canti e riti della tradizione” – VoCaTe – finalizzato a consolidare il patrimonio culturale immateriale dei territori di frontiera. VoCaTe documenta le ritualità religiose e laiche dell’area di cooperazione, contribuendo in modo significativo alla rivitalizzazione dei luoghi, attraverso iniziative di divulgazione e sostegno al turismo.