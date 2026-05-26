Premi Rosa Camuna: menzioni per il lecchese Marco Cariboni e per la Croce Verde Bosisio

Festa della Lombardia, il presidente Fontana venerdì consegna i riconoscimenti alle eccellenze del territorio

Menzione del consiglio regionale all’imprenditore lecchese e storico presidente della Canottieri Lecco, menzione del presidente per l’associazione di volontariato di Bosisio

MILANO – Torna venerdì 29 maggio la Festa della Lombardia, appuntamento dedicato all’identità, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Momento centrale della giornata sarà la cerimonia di conferimento dei Premi Rosa Camuna, la più alta onorificenza attribuita dalla Regione Lombardia, affiancata da eventi e iniziative aperte al pubblico in piazza Città di Lombardia. I premi saranno consegnati dal presidente Attilio Fontana e dal presidente del Consiglio regionale Federico Romani.

“Il Premio Rosa Camuna rappresenta un momento di grande valore istituzionale e simbolico – sottolinea il presidente Attilio Fontana – nel quale riconosciamo l’impegno e il talento di persone e realtà che, in diversi ambiti, contribuiscono ogni giorno a rendere grande la Lombardia. Una giornata che è anche occasione di festa e condivisione con i cittadini. Una giornata che è anche occasione di festa e condivisione con i cittadini. Per questo, accanto alla cerimonia istituzionale, abbiamo voluto proporre un programma aperto a tutti, con iniziative e momenti di incontro in piazza Città di Lombardia”.

Per quanto riguarda il nostro territorio, menzione del consiglio regionale all’imprenditore lecchese e storico presidente della Canottieri Lecco Marco Cariboni e menzione del presidente per l’associazione Croce Verde di Bosisio Parini.

Il Consiglio regionale ha ricevuto 220 candidature, valutate dall’Ufficio di Presidenza secondo quanto previsto dal regolamento. Sono stati assegnati 5 Premi Rosa Camuna e 10 menzioni, ai quali si aggiungono i riconoscimenti attribuiti dal presidente Fontana: 2 premi speciali, 10 premi tematici e 8 menzioni.

Dalle 9 alle 16, venerdì, piazza Città di Lombardia ospiterà stand, attività e iniziative dedicate alle eccellenze del territorio, con la partecipazione di realtà del mondo agricolo, associativo, culturale e sociale.

Rosa Camuna 2026

Premi Rosa Camuna (Consiglio regionale)

Chiara Mocchi (Bergamo)

Stefano Simonetta (Milano)

Gian Marco Moratti (alla memoria) (Milano)

Ragazzi On The Road APS (Bergamo)

Danilo Guerini Rocco

Menzioni del Consiglio regionale

Giovanni “Nanni” Rossi (Mantova)

Marco Cariboni (Lecco)

Kika Mamoli e Arnaldo Minetti (alla memoria) (Bergamo)

Associazione “Amici di Claudio” (Sondrio)

Monza Marathon Team ASD (Monza e Brianza)

Associazione Giovani Idee (Bergamo)

Casa Testori Associazione culturale (Milano)

Gianmario Lesmo (Bergamo)

YouSport ASD APS (Milano)

Il Melograno (Milano)

Premi speciali del Presidente

Silvio Garattini (Bergamo)

Nicoletta Manni (Milano)

Premi tematici del Presidente

Gerry Scotti – Premio “Visioni Contemporanee” per lo Spettacolo (Pavia)

Sveva Casati Modignani – Premio “Stile e Narrazione” all’Identità Letteraria (Milano)

Matteo Sordo – Premio “Ingegno e Valore” all’Eccellenza Imprenditoriale

Marco Bonometti – Premio “Ingegno e Valore” all’Eccellenza Imprenditoriale (Brescia)

Saverio Gaboardi – Premio “Sinergie per la Lombardia” allo Sviluppo Territoriale (Brescia)

Alessandro Azzi – Premio “Sinergie per la Lombardia” allo Sviluppo Territoriale (Brescia)

Vincenzo Cimino – Premio “Valore Comunità” per Inclusione e Welfare

Evaristo Beccalossi (alla memoria) – Premio alla memoria (Brescia)

Dino Meneghin – Premio “Energia in Movimento” per Impegno e Passione Sportiva (Milano / Varese)

Giorgio Lotti – Premio “Sguardi d’Autore” per l’Arte Fotografica (Milano)

Menzioni del Presidente