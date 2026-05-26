Premi Rosa Camuna: menzioni per il lecchese Marco Cariboni e per la Croce Verde Bosisio

Festa della Lombardia, il presidente Fontana venerdì consegna i riconoscimenti alle eccellenze del territorio
Menzione del consiglio regionale all’imprenditore lecchese e storico presidente della Canottieri Lecco, menzione del presidente per l’associazione di volontariato di Bosisio
MILANO – Torna venerdì 29 maggio la Festa della Lombardia, appuntamento dedicato all’identità, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Momento centrale della giornata sarà la cerimonia di conferimento dei Premi Rosa Camuna, la più alta onorificenza attribuita dalla Regione Lombardia, affiancata da eventi e iniziative aperte al pubblico in piazza Città di Lombardia. I premi saranno consegnati dal presidente Attilio Fontana e dal presidente del Consiglio regionale Federico Romani.
“Il Premio Rosa Camuna rappresenta un momento di grande valore istituzionale e simbolico – sottolinea il presidente Attilio Fontana – nel quale riconosciamo l’impegno e il talento di persone e realtà che, in diversi ambiti, contribuiscono ogni giorno a rendere grande la Lombardia. Una giornata che è anche occasione di festa e condivisione con i cittadini. Una giornata che è anche occasione di festa e condivisione con i cittadini. Per questo, accanto alla cerimonia istituzionale, abbiamo voluto proporre un programma aperto a tutti, con iniziative e momenti di incontro in piazza Città di Lombardia”.
Per quanto riguarda il nostro territorio, menzione del consiglio regionale all’imprenditore lecchese e storico presidente della Canottieri Lecco Marco Cariboni e menzione del presidente per l’associazione Croce Verde di Bosisio Parini.
Il Consiglio regionale ha ricevuto 220 candidature, valutate dall’Ufficio di Presidenza secondo quanto previsto dal regolamento. Sono stati assegnati 5 Premi Rosa Camuna e 10 menzioni, ai quali si aggiungono i riconoscimenti attribuiti dal presidente Fontana: 2 premi speciali, 10 premi tematici e 8 menzioni.
Dalle 9 alle 16, venerdì, piazza Città di Lombardia ospiterà stand, attività e iniziative dedicate alle eccellenze del territorio, con la partecipazione di realtà del mondo agricolo, associativo, culturale e sociale.
Rosa Camuna 2026
Premi Rosa Camuna (Consiglio regionale)
- Chiara Mocchi (Bergamo)
- Stefano Simonetta (Milano)
- Gian Marco Moratti (alla memoria) (Milano)
- Ragazzi On The Road APS (Bergamo)
- Danilo Guerini Rocco
Menzioni del Consiglio regionale
- Giovanni “Nanni” Rossi (Mantova)
- Marco Cariboni (Lecco)
- Kika Mamoli e Arnaldo Minetti (alla memoria) (Bergamo)
- Associazione “Amici di Claudio” (Sondrio)
- Monza Marathon Team ASD (Monza e Brianza)
- Associazione Giovani Idee (Bergamo)
- Casa Testori Associazione culturale (Milano)
- Gianmario Lesmo (Bergamo)
- YouSport ASD APS (Milano)
- Il Melograno (Milano)
Premi speciali del Presidente
- Silvio Garattini (Bergamo)
- Nicoletta Manni (Milano)
Premi tematici del Presidente
- Gerry Scotti – Premio “Visioni Contemporanee” per lo Spettacolo (Pavia)
- Sveva Casati Modignani – Premio “Stile e Narrazione” all’Identità Letteraria (Milano)
- Matteo Sordo – Premio “Ingegno e Valore” all’Eccellenza Imprenditoriale
- Marco Bonometti – Premio “Ingegno e Valore” all’Eccellenza Imprenditoriale (Brescia)
- Saverio Gaboardi – Premio “Sinergie per la Lombardia” allo Sviluppo Territoriale (Brescia)
- Alessandro Azzi – Premio “Sinergie per la Lombardia” allo Sviluppo Territoriale (Brescia)
- Vincenzo Cimino – Premio “Valore Comunità” per Inclusione e Welfare
- Evaristo Beccalossi (alla memoria) – Premio alla memoria (Brescia)
- Dino Meneghin – Premio “Energia in Movimento” per Impegno e Passione Sportiva (Milano / Varese)
- Giorgio Lotti – Premio “Sguardi d’Autore” per l’Arte Fotografica (Milano)
Menzioni del Presidente
- Croce Verde Bosisio ODV (Lecco)
- Carabinieri di Monteviasco (Varese)
- Pier Luigi Pizzaballa (Bergamo)
- Marcello Morandini (Varese)
- Osservatorio Metropolitano (Milano)
- Legacoop Lombardia (Milano)
- Carlo Candiani (Varese)
- Gianni Spartà (Varese)
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