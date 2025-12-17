Premio Paolo Cereda, 22 classi delle scuole lecchesi per l’8^ edizione

Quest’anno il tema è “Mafia e giornalismo. La verità non si imbavaglia”

Gli elaborati sui temi della legalità e della lotta alle mafie andranno consegnati entro il 17 aprile 2026

LECCO – Una bella partecipazione all’ottava edizione del concorso “Premio Paolo Cereda”, promosso da Libera Lecco, con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco e il sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus in ricordo del Coordinatore di Libera scomparso nel 2017.

Dedicato quest’anno al tema Mafia e giornalismo. La verità non si imbavaglia, in questa edizione si chiede ai partecipanti di raccontare il rapporto tra mafia e giornalismo. La storia del nostro Paese, purtroppo, è segnata da giornalisti che hanno pagato con la vita il loro impegno nel raccontare e denunciare la criminalità organizzata, scegliendo di stare dalla parte della verità e dei cittadini. Il tema riguarda da vicino anche il nostro territorio: la Lombardia, e in particolare la provincia di Lecco, non sono immuni dalla presenza e dalle infiltrazioni mafiose; lo dimostrano non solo le indagini e i processi, ma anche le testimonianze di chi ha scelto di non tacere.

Alla scadenza del 15 dicembre 2025, il concorso ha visto l’adesione di 22 classi delle scuole di Lecco e provincia: 13 classi delle scuole secondarie di secondo grado e 9 classi delle scuole secondarie di primo grado. Ora si entra nel vivo con la produzione da parte delle classi partecipanti del proprio elaborato sui temi della legalità e della lotta alle mafie entro il 17 aprile 2026; a giudicare i lavori sarà chiamata anche Libera, con i propri rappresentanti nella Giuria del concorso.

Come nelle edizioni precedenti, saranno cinque le classi premiate per le migliori proposte con un contributo economico di 1000 euro ciascuna finanziato dal Fondo memoriale Paolo Cereda presso la Fondazione Comunitaria del Lecchese. Tutte le informazioni sono contenute nel bando di concorso al seguente link.