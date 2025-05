Rosa Camuna a UniverLecco: “Promuoviamo modello di formazione all’avanguardia”

Riconoscimento assegnato per la capacità di offrire una formazione universitaria moderna

A ritirare il premio il presidente Vico Valassi: “L’obiettivo è contribuire a supportare innovazione e crescita”

MILANO – “Siamo da sempre impegnati a promuovere un modello di formazione all’avanguardia, incentrato sulla realizzazione di progetti concreti. Questo importante riconoscimento è un ulteriore stimolo a continuare su questa strada, creando le condizioni migliori per trasformare gli input provenienti dal mondo della ricerca in ricadute positive per il territorio, senza mai tralasciare gli aspetti sociali. L’obiettivo è in particolare contribuire a supportare innovazione e crescita, anche alla luce delle sfide e delle opportunità legate a un grande evento come Milano-Cortina 2026″. Lo ha detto Vico Valassi, presidente di UniverLecco, ricevendo la Rosa Camuna, il più alto riconoscimento attribuito da Regione Lombardia, nella cerimonia che si è svolta a Palazzo Lombardia.

“Il premio gli è stato assegnato – si legge nella motivazione – per la sua capacità di offrire una formazione universitaria moderna che supera i modelli tradizionali dell’insegnamento, favorendo la collaborazione con centri di ricerca all’avanguardia e con il tessuto economico e produttivo del territorio per la realizzazione di progetti concreti. Tra questi l’iniziativa ‘Living Lab di Lecco’, una struttura dove sarà possibile testare tecnologie avanzate per uno sport inclusivo, riabilitativo e promuovere uno stile di vita attivo. Si tratta di una delle iniziative strategiche per preparare i nostri atleti ad affrontare al meglio i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026″.

La candidatura è stata promossa dal Sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, Mauro Piazza, che ha espresso grande soddisfazione per questo premio: “Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento che valorizza l’esperienza di alto profilo di UniverLecco, da sempre punto di riferimento nella promozione dell’alta formazione e dell’innovazione nei nostri territori”.

UniverLecco si è affermata come un punto di riferimento strategico per l’intero ecosistema della ricerca e della formazione avanzata in Lombardia. Grazie alla lungimiranza e all’impegno di Valassi, che ha saputo valorizzare le potenzialità del territorio lecchese, sono stati realizzati progetti di grande impatto, come il Campus universitario e di ricerca di Lecco, sviluppato in collaborazione con eccellenze come il Politecnico di Milano, il CNR, INAIL e una rete di imprese e istituzioni.

“L’impegno e la visione di Vico Valassi hanno contribuito a creare una realtà centrale per lo sviluppo scientifico, formativo e produttivo della Lombardia. Questo premio riconosce il valore concreto che tali progetti hanno portato alla comunità, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del territorio – ha sottolineato Piazza -. La Lombardia continua così a valorizzare il merito, l’innovazione e l’eccellenza, valori che UniverLecco incarna pienamente. Un riconoscimento meritato per una realtà che non solo valorizza il territorio ma guarda con fiducia a un futuro di opportunità e crescita”.