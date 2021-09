Prendersi cura di chi cura: corso per caregiver di persone affette da demenza

Iniziativa nell’ambito del progetto Brainart

In programma 4 incontri tra settembre e ottobre

LECCO – Nell’ambito del progetto Brainart, Ats Brianza propone “prendersi Cura di Chi Cura”, un evento formativo gratuito e aperto a tutti coloro che si prendono cura delle persone affette da demenza: familiari, badanti, volontari, Oss e Asa.

Il corso, strutturato in 4 incontri tra settembre e ottobre, intende supportare coloro che si prendono cura di persone affette da demenza partendo dalla conoscenza delle demenze, al sistema dei servizi disponibili, fino alle corrette prassi quotidiane da utilizzare con la persona affetta da demenza. Si potrà partecipare sia in presenza sia collegandosi da remoto e sarà possibile iscriversi a tutti gli incontro, ma anche ad uno o più appuntamenti.

Le persone affette da demenza hanno un grandissimo bisogno di cure e assistenza, non solo per svolgere i normali impegni quotidiani, ma anche di una supervisione continua che determina letteralmente una presa in carico della loro esistenza. Un impegno notevole per i familiari e per gli assistenti famigliari, che diventano parte integrante della patologia. Proprio dalla consapevolezza delle enormi difficoltà che i familiari si trovano ad affrontare, Ats Brianza, all’interno del progetto Interreg Brainart, ha organizzato questo corso informativo che raccoglie le informazioni necessarie per accudire in modo più strategico e sostenibile le persone che si ammalano di demenza.

Martedì 21 settembre

Politecnico Polo Territoriale di Lecco – Via G. Previati, 1/c Lecco

Demenza: sintomi, fase di malattia e trattamenti farmacologici

Martedì 28 settembre

Sala Ing. Pietro Pensa – V. F. Merlo 2 – Barzio

Demenza e aspetti psicologici: accettazione di patologia e modifiche della modalità di relazione, comunicazione e comportamento

Martedì 5 ottobre

Sala Civica F.lli Cernuschi – V.Le Lombardia 14 – Merate

Come affrontare i disturbi del comportamento nella quotidianità

Martedì 12 ottobre

Politecnico Polo Territoriale di Lecco -Via G. Previati, 1/c Lecco

La rete dei servizi: il territorio a sostegno delle persone affette da demenza e i suoi caregiver.

Iscrizioni

Per iscriversi accedere a: www.ats-brianza-brainart.it, cliccare sulla locandina dell’evento e compilare il modulo di iscrizione. Per la partecipazione in modalità “in presenza” per uno o più incontri e per ognuna delle sedi stabilite, è obbligatoria la prenotazione via whatsapp o sms al nr. 3938860106 ore 10-13. E’ richiesto il Green Pass per l’accesso alle sale. I partecipanti all’evento formativo riceveranno, all’indirizzo di posta elettronica indicato, un’e-mail di conferma di avvenuta registrazione con le informazioni di accesso e i dettagli del programma.