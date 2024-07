Prenotare e non presentarsi alle visite mediche: “Disdire è una questione di rispetto”

L’accorato appello della dottoressa Burdi, medico di base

“Ci saranno senz’altro validi motivi per disdire una visita, ma il medico va sempre avvisato”

LECCO – Cittadini che prenotano la visita dal proprio medico di medicina generale ma poi non si presentano, senza avvisare. A lanciare l’appello a prestare maggiore attenzione alle visite ambulatoriali una dottoressa di Lecco, Annabella Burdi: “Come noto, da quasi due anni chi non si presenta al visite ospedaliere prenotate senza annullarle riceve per posta una mora oltre al pagamento in toto della visita stessa. Ciò purtroppo non accade per le visite presso gli studi di Medicina Generale sul territorio”.

I casi in cui i pazienti prendono appuntamento senza poi presentarsi non sono purtroppo isolati, come raccontato dalla dottoressa: “Capita sempre più spesso, i motivi saranno senz’altro validissimi ma non avvertire il proprio medico di base porta inevitabilmente a ‘rubare’ un posto ed una visita ad un altro cittadino. Disdire un appuntamento anche in giornata aiuta il medico a ‘distribuire’ meglio la salute nel territorio, ad abbassare gli accessi inutili in guardia medica e al Pronto Soccorso. Non disdire un appuntamento è un’azione non solo maleducata ed offensiva verso qualsiasi professionista ma in questo caso è un atto di irresponsabilità e danno verso se stessi perché, prima o poi, ad avere necessità e non trovare posto toccherà allo stesso/a che ha usato disattenzione e superficialità” ha concluso.