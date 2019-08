Preoccupazione “in rete” per il ponte di via Oslavia, le foto di un lettore

L’infrastruttura controllata dopo la tragedia di Genova

Il ponte era già vietato ai mezzi super pesanti, oltre le 44 tonnellate

LECCO – Stanno facendo discutere le foto inviate da un lettore (pubblicate anche sui social network) che documentano le condizioni del ponte di via Oslavia sul torrente Gerenzone, tra i quartieri di Rancio e San Giovanni.

A un primo sguardo superficiale parte dei piloni di sostegno sembrerebbero presentare criticità o comunque, come rilevato dal lettore, alla vista appaiono ammalorati in alcuni punti. Una serie di scatti fotografici che, postata anche sul gruppo “Sei di Lecco se…”, ha sollevato debbi e preoccupazioni.

Proprio il ponte in questione, però, è uno di quelli posti sotto osservazione nei giorni immediatamente successivi alla tragedia del ponte Morandi di Genova.

Così come per gli altri Comuni italiani, su richiesta del Governo, anche Lecco alla fine di agosto 2018 ha effettuato le verifiche sulle proprie infrastrutture e, tra gli osservati speciali, c’era anche il ponte in questione, già interessato dal divieto ai mezzi “super pesanti” oltre le 44 tonnellate.

In quell’occasione, proprio il sindaco Brivio, aveva spiegato che i controlli non avevano presentato particolari criticità.

Legittimi i dubbi del lettore: dopotutto le fotografie, a un primo colpo d’occhio, non sembrano affatto rassicuranti…