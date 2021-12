Presepi e raduno d’auto d’epoca: tutti uniti per aiutare Telethon

Mercoledì 8 dicembre si inaugurano i tradizionali presepi di Garlate e Vercurago

Domenica 12 dicembre torna il 21° raduno benefico di auto d’epoca

MONTE MARENZO – La Maratona Telethon 2021 sta cominciando a girare a pieno

ritmo in tutta la provincia di Lecco. Accanto alle iniziative ufficiali fioriscono quelle spontanee, come quella ideata dal dottor Grisa dell’anonimo studio odontoiatrico di Calolziocorte. Il dottor Grisa da anni non manca un appuntamento a sostegno della raccolta fondi in favore della ricerca. La proposta di quest’anno è un elegante confezione, acquistabile presso lo studio, che contiene prodotti per trattamenti di igiene dentale e per un sorriso luminoso ma soprattutto parte della vendita andrà a Telethon.

“Mentre ringraziamo il dott. Grisa per la sua generosità, ricordiamo che proprio con iniziative come queste il nostro territorio ha saputo distinguersi a livello nazionale per numero e consistenza delle donazioni in favore di Telethon”.

A Garlate torna il presepe di Angelo Burini

Angelo Burini mercoledì 8 dicembre inaugurerà anche quest’anno il suo bellissimo

presepe della solidarietà legato alla fondazione Telethon, allestito nel suo

giardino di via Valcavellino 61 Garlatae: “Ringraziamo già fin d’ora Angelo per l’impegno e il lavoro che ogni anno compie per realizzare questo presepe, Inizia a pensare al presepe già al termine dell’estate e poi si mette subito all’opera, mercoledì alle 15 saranno presenti all’inaugurazione i cittadini che sono invitati sin d’ora, le autorità, il sindaco di

Garlate Giuseppe Conti, il Parroco Don Matteo e i rappresentati di Telethon”. Le offerte raccolte dai visitatori e dalla sottoscrizione a premi abbinata all’esposizione, verranno devolute interamente alla Fondazione Telethon. Negli ultimi tre anni sono stati circa 6.000 euro i fondi raccolti grazie all’opera di Burini e donati per il sostegno della ricerca scientifica. Il presepe sarà visitabile tutti i giorni in qualsiasi orario fino al 16 gennaio 2022. Chi volesse acquistare i biglietti della sottoscrizione può mandare un messaggio al numero 3335414378. Per ulteriori info è possibile visitare la pagina Facebook “Presepe di Garlate”.

A Vercurago il tradizionale presepe di Marcello Sesana

Sempre mercoledì 8 dicembre si accenderanno le luci della natività realizzata dalla famiglia

di Marcello Sesana, il presepe si potrà visitare fino al 15 gennaio 2022 in via Monte Pizzo, 4 vicino al passaggio a livello di Vercurago. Questo splendido presepe uno dei più belli che fanno parte delle iniziative della maratona Telethon a favore della ricerca scientifica. Quest’anno meta del ricavato delle donazioni delle persone che si recano a vedere il presepio andrà a Telethon l’atra metà andrà alla Parrocchia di Vercurago.

Crescono i partecipanti della sottoscrizione Come eravamo

Una sottoscrizione a premi che racconta come eravamo. Bisogna andare con la memoria a quando Monte Marenzo era un piccolissimo comune (al censimento del 1961 la popolazione contava 642 abitanti). Era una realtà prevalentemente agricola con numerosi capi di mucche da latte, ora quasi scomparsi. Per vincere i ricchi premi di questo concorso bisogna cercare di trovare la soluzione, o avvicinarsi il più possibile, a questo quesito: quante erano le mucche da latte a Monte Marenzo nel 1961?

21° raduno Manzoniano di auto – Telethon 2021

E’ in programma per domenica 12 dicembre il 21° raduno manzoniano di auto d’epoca il cui ricavato verrà devoluto alla maratona Telethon a cura del Club Lecchese Dante Giacosa. Il ritrovo è previsto alle 8.30 presto il ristorante Da Max di via Mazzini a Calolziocorte dove è ci saranno iscrizione (20 euro) che comprende il traghetto leonardesco di Imbersago, foto ricordo e distribuzione del ticket pranzo. Il ricavato verrà devoluto interamente a Telethon. Partenza alle ore 11 e pranzo alle 12.30 presso il ristorante Bonanomi di Santa Maria Hoè (35 euro a persona). Ore 15.30 estrazione della lotteria, consegna foto ricordo e brindisi di buon Natale.