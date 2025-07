Prestito gratuito di ombrelli nelle biblioteche lecchesi

Un servizio per affrontare la pioggia improvvisa

“L’ombrello in prestito è un simbolo di cura, praticità e valore civico”

LECCO – Parte nelle biblioteche del sistema bibliotecario lecchese un nuovo servizio gratuito di prestito ombrelli, pensato per venire incontro alle esigenze degli utenti in caso di pioggia improvvisa. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo di Acinque.

Il servizio, semplice e funzionale, è stato creato per rispondere alle esigenze quotidiane degli utenti che, in caso di necessità, potranno prendere in prestito un ombrello proprio come un libro, restituendolo entro un massimo di 15 giorni.

“Le biblioteche sono luoghi di accoglienza, prossimità e servizio attivo alla comunità – afferma Simona Piazza, presidente del Sistema bibliotecario del territorio lecchese – Grazie al sostegno di Acinque, possiamo oggi arricchire l’esperienza degli utenti con un gesto concreto di attenzione quotidiana: l’ombrello in prestito è un simbolo di cura, praticità e valore civico, che ci auguriamo venga apprezzato da tutti”.

Inoltre, Piazza aggiunge: “Il prestito di oggetti rappresenta un’importante evoluzione del concetto tradizionale di biblioteca, non più solo libri, ma anche strumenti utili nella vita di tutti i giorni”.

Gli ombrelli sono disponibili al banco prestiti e possono essere richiesti da tutti gli utenti iscritti al Sistema bibliotecario del territorio lecchese.