Preti 2020, ecco le destinazioni dei diaconi lecchesi. A Lecco arriverà don Marco, a Bellano don Simone

Questa mattina, sabato, l’arcivescovo ha comunicato in Duomo le destinazioni dei 22 diaconi che il 5 settembre verranno ordinati sacerdoti

Tra i futuri sacerdoti don Lorenzo di Civate, don Riccardo di Verderio, don Marco di Introbio e don Riccardo di Merate

LECCO – A Lecco, e precisamente a servizio della Comunità pastorale Madonna del Rosario, arriverà don Marco Della Corna mentre alla parrocchia dei santi Nazaro e Celso di Bellano è stato destinato Simone Zappa. Il civatese Lorenzo Valsecchi andrà a Gorgonzola, presso la comunità pastorale Madonna dell’Aiuto mentre il valsassinese Marco Ruffinoni prenderà servizio a Besozzo presto la comunità pastorale S. Nicone Besozzi. Riccardo Cagliani, di Verderio, è stato destinato a Cantù presso la comunità pastorale “Madonna delle Grazie” mentre il meratese Riccardo Fumagalli è stato destinato all’unione pastorale formata dalla parrocchie di Mozzate S. Alessandro; S. Maria Solaro in San Martino, – Carbonate, S. Maria Assunta – Locate Varesino, SS. Quirico e Giulitta.

Sono questi i diaconi lecchesi di origine o di… destinazione a cui questa mattina, sabato, nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo monsignor Mario Delpini ha comunicato le comunità dove svolgeranno servizio prima da diaconi e poi da preti dopo l’ordinazione, in programma sabato 5 settembre in una solenne celebrazione che l’Arcivescovo presiederà in Duomo a partire dalle 9.

22 in totale i futuri preti ambrosiani che provengono principalmente dalla zona di Monza e di Lecco e hanno un’età compresa tra i 25 e i 38 anni nonché diversi percorsi di studio e lavorativi alle spalle. Il maggiore è Luigi Marcucci, originario della parrocchia di San Giovanni Battista di Binago; il più giovane è Simone Zappa, cresciuto nella parrocchia di San Paolo a Cantù e destinato appunto a Bellano. Nel cammino finale verso l’ordinazione il momento-clou sarà il pellegrinaggio a Roma in agosto, con l’incontro con papa Francesco. Infine gli Esercizi spirituali, che quest’anno si svolgeranno al Seminario di Venegono nella settimana precedente l’ordinazione.

A Lecco arriverà don Marco Della Corna

A Lecco, come dicevamo, arriverà don Marco Della Corna. Ad accoglierlo, questa mattina a Milano, erano presenti il prevosto di Lecco monsignor Davide Milani e don Filippo Dotti, responsabile della Pastorale Giovanile della Comunità. Don Marco Della Corna, nato nel 1986, è originario di Villa Raverio di Besana Brianza, è laureato in Matematica ed ha insegnato questa disciplina per tre anni prima di entrare in Seminario nel 2014. E’ diacono dal 28 settembre 2019, sarà ordinato sacerdote nel Duomo di Milano sabato 5 settembre 2020. Il suo primo incarico da prete sarà quindi a Lecco nella Comunità pastorale Madonna del Rosario, dove si occuperà principalmente della pastorale giovanile e degli oratori.

La gioia del prevosto, monsignor Milani

Don Filippo Dotti lascerà – al termine dell’estate – l’incarico di responsabile della pastorale giovanile e degli oratori della Comunità Pastorale Madonna del Rosario, rimanendo però in città per occuparsi della pastorale universitaria e della scuola. “Riceviamo oggi un grande dono del Signore dalla Chiesa ambrosiana e dal suo vescovo Mario Delpini “, spiega monsignor Davide Milani. “Un giovane che oggi ascolta la chiamata a diventare prete sarà una grande provocazione e testimonianza per le nostre parrocchie e per la città. Faremo del nostro meglio per accoglierlo e sostenerlo nell’essere con noi discepolo del Signore Gesù. Un prete donato ad una comunità non è un lavoratore che assume delle mansioni, ma un segno dell’amore di Dio che porta con sé dei carismi che vogliamo scoprire e contribuire a far fruttificare. Ringrazio don Filippo per il lavoro evangelico competente e appassionato svolto in oratorio in questi anni; sarà un’opportunità grande per la nostra comunità poter contare sulla sua presenza e amicizia seppur con incarichi differenti.” Nei prossimi giorni don Marco sarà a Lecco per prendere i primi contatti con i sacerdoti e le realtà pastorali e per la presentazione alla Comunità.