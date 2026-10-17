Prevenzione, a Nibionno una serata dedicata alla salute e alla consapevolezza, in occasione dell’Ottobre Rosa

Prevenzione, una scelta quotidiana

L’incontro formativo è promosso da Agatha in Cammino ODV e dal Comune di Nibionno, in collaborazione con CAB Polidiagnostico

NIBIONNO – La prevenzione passa dai controlli periodici, ma anche dalla conoscenza del proprio corpo, dall’alimentazione e dalla consapevolezza delle scelte che compiamo ogni giorno. Da questa convinzione nasce “Prevenzione, una scelta quotidiana”, l’incontro formativo promosso da Agatha in Cammino ODV e dal Comune di Nibionno, in collaborazione con CAB Polidiagnostico, nell’ambito delle iniziative per l’Ottobre Rosa.

La serata vuole offrire un’occasione di informazione e confronto sui temi della salute, con l’obiettivo di approfondire il valore della prevenzione e promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza di prendersi cura di sé. Un impegno che Agatha in Cammino porta avanti attraverso le proprie attività sul territorio, nella convinzione che informare e sensibilizzare siano strumenti fondamentali per avvicinare le persone ai temi della salute.

Durante l’incontro, la prevenzione sarà affrontata da prospettive diverse e complementari: dall’importanza dei controlli raccomandati in ambito senologico al ruolo dell’alimentazione e delle abitudini quotidiane nel mantenimento del benessere.

A intervenire saranno il dr. Paolo Godina, amministratore delegato di CAB, la dott.ssa Maria Giovanna Gatti, medico chirurgo specialista in senologia, e il dr. Carlo Stefanoni, biologo nutrizionista. A moderare la serata sarà il dott. Lorenzo Colzani, medico di medicina generale.

Competenze ed esperienze differenti si incontreranno per affrontare argomenti importanti in modo concreto e accessibile, offrendo ai partecipanti informazioni e spunti utili da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni. Perché la prevenzione richiede attenzione e continuità durante tutto l’anno, non soltanto nel mese dedicato all’Ottobre Rosa.

L’incontro è aperto a tutti e si concluderà con un momento conviviale accompagnato da una selezione di tisane.

Agatha in Cammino e il Comune di Nibionno invitano la cittadinanza e tutti gli interessati a partecipare alla serata, per approfondire il tema della prevenzione, porre domande agli specialisti e raccogliere informazioni utili per la propria salute.

L’appuntamento è per martedì 20 ottobre, alle ore 20.45, al Salone Polivalente dell’Oratorio San Giuseppe di Cibrone, a Nibionno.