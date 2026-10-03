Prevenzione oncologica femminile, a Lecco il 10 ottobre Open Day ASST

Il programma di ottobre coinvolge anche la Brianza con mammografie, ecografie, pap-test, visite senologiche e vaccinazioni HPV

LECCO – Lecco è al centro delle iniziative dedicate alla prevenzione oncologica femminile promosse per tutto il mese di ottobre da ATS Brianza, ASST Lecco, ASST Brianza e IRCCS San Gerardo dei Tintori. Il programma riguarda in particolare la prevenzione del tumore al seno e dei tumori della cervice uterina, attraverso attività di informazione, screening, visite e vaccinazioni.

A Lecco il primo appuntamento si è svolto nella mattinata di sabato 3 ottobre, quando ATS Brianza ha portato un camper e uno stand nell’area “La Piccola”, dalle 9.30 alle 12.30, per promuovere gli screening oncologici e fornire informazioni sulla prevenzione. La stessa iniziativa si è svolta contemporaneamente anche a Cesano Maderno, in piazza Ercole Procaccini.

Il prossimo appuntamento lecchese è invece fissato per sabato 10 ottobre, quando ASST Lecco organizzerà un Open Day con la presentazione delle vaccinazioni, dalle 8.30 alle 13.45. L’azienda sanitaria ha inoltre previsto la realizzazione di video informativi dedicati alla sensibilizzazione sullo screening HPV attraverso i propri canali social e l’esposizione di materiale informativo relativo allo screening mammografico.

Prevenzione e diagnosi precoce

Ottobre è dedicato alla promozione della prevenzione oncologica femminile, con particolare attenzione al tumore della mammella. L’obiettivo indicato dalle strutture sanitarie è aumentare la consapevolezza sull’importanza dei controlli periodici e della diagnosi precoce.

Un ruolo centrale è affidato alla prevenzione secondaria attraverso gli screening. Secondo quanto riportato da ATS Brianza, una diagnosi precoce aumenta significativamente le possibilità di successo terapeutico e può ridurre l’invasività dei trattamenti necessari.

Accanto agli screening per il tumore al seno, il programma comprende iniziative per la prevenzione dei tumori della cervice uterina, tra cui la vaccinazione contro il Papilloma Virus Umano (HPV).

Le iniziative in Brianza

Il calendario prosegue nei territori della Brianza. Per tutto il mese di ottobre i Centri Vaccinali di ASST Brianza ospitano slot aggiuntivi per la vaccinazione anti-HPV destinati alle donne fino al compimento dei 31 anni, quindi fino a 30 anni e 364 giorni. La prenotazione può essere effettuata attraverso il portale dell’azienda sanitaria o tramite PrenotaSalute di Regione Lombardia.

All’Ospedale di Carate Brianza sono in programma ecografie mammarie giovedì 22 ottobre, dalle 13.30 alle 15.15, per donne tra 25 e 70 anni, e mammografie bilaterali venerdì 23 ottobre, dalle 8 alle 10.30, rivolte alla fascia 45-74 anni.

Sono previste inoltre visite senologiche gratuite nelle Case di Comunità di Macherio, Besana in Brianza e Lissone, rispettivamente il 9, 12 e 30 ottobre, dalle 9 alle 13, con prenotazione attraverso i PUA, i Punti Unici di Accesso.

Il calendario comprende anche pap-test nei Consultori Familiari di Vimercate, Arcore, Desio, Cesano Maderno, Limbiate, Lissone e Seregno. Per accedere alla prestazione è necessario prenotare tramite il Consultorio di riferimento ed essere in possesso dell’impegnativa del medico curante.

All’Ospedale di Desio, nella Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia, sono previsti pap-test il 13 e 21 ottobre, dalle 8 alle 13. Il 14 e il 28 ottobre, dalle 14.30 alle 15.30, saranno invece disponibili ambulatori di consulenza per lo screening del tumore della cervice e per la vaccinazione HPV nella fascia di età compresa tra 12 e 30 anni e 364 giorni.

All’Ospedale di Vimercate sono infine previsti ambulatori di pap-test il 7 e 14 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30, e un ambulatorio di ecografie e visite ginecologiche venerdì 16 ottobre, dalle 8.30 alle 13.30, rivolto alle donne dai 25 anni. La prenotazione avviene tramite CUP.

Due giornate al San Gerardo

Il programma comprende anche due appuntamenti all’IRCCS San Gerardo dei Tintori, presso l’Ambulatorio di ginecologia, nel settore A al piano terra, dalle 8.30 alle 12.30.

Lunedì 12 ottobre è prevista la vaccinazione anti-HPV per le donne dai 26 ai 45 anni, con impegnativa riportante la dicitura “visita ginecologica prima visita” e il quesito diagnostico “counselling vaccinazione anti-HPV”. La vaccinazione sarà effettuata nella stessa giornata della visita-colloquio di counselling, in regime di solvenza.

Lunedì 19 ottobre saranno invece effettuate visite ed ecografie transvaginali, con impegnativa del medico curante, in regime SSR/SSN.

Per entrambe le giornate è possibile prenotare telefonicamente al numero 039 2339985, il lunedì, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30. Per la giornata del 19 ottobre è possibile prenotare anche attraverso PrenotaSalute, il Contact Center Regionale 800.638.638 o gli sportelli CUP aziendali.

Per Lecco, dunque, l’appuntamento da segnare in calendario è quello di sabato 10 ottobre, con l’Open Day di ASST Lecco dedicato alla presentazione delle vaccinazioni. Il resto del mese sarà caratterizzato dalle numerose iniziative previste nelle strutture sanitarie della Brianza e al San Gerardo.