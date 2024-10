Prevenzione tumori. Nuovo call center di Ats Brianza dedicato agli screening

Attivo da questa mattina, lunedì. Ecco il numero 039.8450020

Le chiamate degli utenti saranno gestite in modo efficace, anche attraverso il sistema di gestione delle code

LECCO – È attivo da questa mattina il nuovo “call center screening” contattatibile al numero 039.8450020. Il nuovo numero, attivo dal lunedì al venerdì non festivi dalle 8.30 12.30, permette di parlare direttamente con un operatore della struttura Governo Attività Vaccinale e Screening che fornirà all’utente le informazioni necessarie.

“Questo nuovo strumento permetterà di gestire in modo più efficace le chiamate degli utenti, attraverso anche il sistema di gestione delle code, garantendo così un contatto più facilitato con i nostri operatori. Ricordiamo che per lo screening mammografico è possibile fissare, modificare o annullare un appuntamento, anche accedendo al portale regionale ‘Prenota Salute’ alla voce ‘Prenota screening Mammografico'”.

Per tutti gli screening è comunque possibile avere informazioni, modificare o annullare un appuntamento, compilando l’apposito questionario detto “FORM” pubblicato nel sito Ats Brianza alla sezione “Servizi al Cittadino”, sotto alla voce “Screening”. I principali programmi di screening promossi da Ats Brianza sul territorio delle province di Monza e Lecco, sono lo screening per la prevenzione del tumore della mammella, lo screening per la prevenzione del tumore del colon retto e lo screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina. Dal mese di novembre sarà attivo anche lo screening per la prevenzione del tumore della prostata.

Il grande vantaggio dei programmi di screening è dato dalla diagnosi dei tumori in stadio iniziale, che rende possibile un intervento precoce e una prognosi migliore, con conseguente riduzione della mortalità.