Previsioni Meteo del fine settimana. Sole e caldo intenso. Attenzione ai temporali serali

Possibili rovesci sui rilievi nei pomeriggi di sabato e domenica

LECCO – Un anticiclone subtropicale ci farà assaggiare in questo fine settimana e nei primi giorni di Luglio l’inizio dell’estate caratterizzato da sole e caldo intenso, con le temperature che in alcune zone toccheranno i 30° C e oltre.

A confermarlo è Andrea Vuolo, meteorologo di 3bmeteo.com che spiega:“L’ondata di calore avrà inizio già a partire da questo weekend quando nelle aree interne del Centro-Sud e sulla Pianura Padana si raggiungeranno anche valori di 35-37°C, specie su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, fino a 33-35°C anche su bassa Lombardia e basso Veneto. Ma l’apice dell’ondata di calore si raggiungerà probabilmente nei primissimi giorni di luglio, intorno a metà della prossima settimana, quando nelle aree interne delle Isole maggiori si sfioreranno con buona probabilità i 40°C e fino a 36-38°C su pianure di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia e Calabria”.

Per le giornate di sabato e domenica, prevalenza di bel tempo. Sabato sole con possibili annuvolamenti sui rilievi a partire da metà giornata; non si escludono possibili rovesci anche di carattere temporalesco.

Nella giornata di domenica, come da previsioni, splenderà il sole con un sensibile aumento delle temperature e del tasso di umidità. Anche per la giornata di domenica, sui rilievi, non si escludono possibili annuvolamenti a cominciare dal pomeriggio con rovesci anche di carattere temporalesco.