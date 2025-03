Previsioni Meteo. Fine settimana all’insegna del maltempo

Ombrelli aperti in Lombardia: weekend con piogge e neve in montagna

LECCO – Fine settimana all’insegna del maltempo in Lombardia, con pioggia diffusa e neve in montagna come indicato dalla previsioni di Arpa Lombardia. L’alta pressione che ha garantito stabilità nei giorni scorsi lascerà spazio a un’area di bassa pressione, portando un’ondata di perturbazioni che interesserà la regione fino ai primi giorni della prossima settimana.

Già da oggi, venerdì, il cielo sarà progressivamente più coperto, con piogge che inizieranno in serata e proseguiranno nei giorni successivi. Nella serata odierna sono previste precipitazioni deboli o molto deboli su pianura centro-occidentale, Appennino e Val Chiavenna, con quota neve fissata oltre i 1600 metri.

La giornata di sabato vedrà piogge deboli o molto deboli sin dal mattino, più intense sulle Prealpi occidentali. Nel pomeriggio le precipitazioni saranno residue sulla pianura occidentale, mentre in serata torneranno a intensificarsi a partire dai settori occidentali. La quota neve scenderà a 1200 metri. Le temperature minime saranno in aumento, mentre le massime rimarranno stazionarie: in pianura si registreranno minime intorno ai 6 °C e massime sui 11 °C. Il limite dello zero termico sarà compreso tra 1800 e 2200 metri.

Domenica si conferma una giornata fortemente instabile, con precipitazioni diffuse da deboli a moderate, anche a carattere di rovescio. La neve cadrà oltre i 1300 metri.

L’inizio della prossima settimana si manterrà incerto. Lunedì il cielo sarà nuvoloso o poco nuvoloso al mattino, con possibili schiarite nel pomeriggio. Le piogge saranno concentrate nella prima parte della giornata, con un’eventuale ripresa in tarda serata sui settori sudorientali. Martedì persisteranno le nubi con precipitazioni deboli sparse al mattino, in esaurimento in serata.

Si prospettano quindi giornate instabili, con un fine settimana da trascorrere con l’ombrello a portata di mano e attenzione agli spostamenti in quota, dove la neve sarà protagonista.