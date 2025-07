Previsioni meteo, tra affidabilità e incertezza: la voce di Arpa Lombardia

L’esperto di Arpa Lombardia: “Previsioni affidabili fino a 2-3 giorni, poi crescono le incertezze”

LECCO – Previsioni meteo, sono davvero affidabili? A fare chiarezza è Matteo Zanetti, meteorologo di Arpa Lombardia, con un intervento puntuale sui canali social ufficiali dell’Agenzia.

“Ogni previsione ha la sua dose di incertezza che aumenta con il crescere dei giorni di previsione. Come regola generale possiamo determinare che una previsione può essere considerata affidabile fino a 2-3 giorni prima. Dal terzo al settimo giorno abbiamo ancora informazioni utili a gran parte delle nostre attività”, spiega Zanetti in un video.

L’esperto mette in guardia dalle previsioni a lungo termine, che superano la settimana: “Oltre il settimo, l’incertezza è troppa”. Il consiglio è di non basarsi solo sui bollettini standard ma di affiancarli alle comunicazioni ufficiali: “Anche se possiamo ritenere attendibile una previsione fino a 24-36 ore, il consiglio dei meteorologi di Arpa Lombardia è di consultare anche le allerte di Protezione Civile, che forniscono molti dettagli su eventi meteo come per esempio i temporali”.

Il messaggio arriva in un contesto di instabilità meteorologica diffusa sulla Lombardia, dove piogge improvvise e fenomeni localizzati mettono a dura prova anche le uscite più semplici.

“Più la previsione è a breve termine più è affidabile – conclude Zanetti – ma se si sta programmando un’attività all’aperto anche a breve termine, occorre sempre consultare anche le comunicazioni di Protezione Civile”.

In definitiva, fidarsi sì, ma con cautela. Il meteo non è una certezza, ma una guida da interpretare con attenzione.