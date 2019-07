Previsto forte maltempo nel weekend, il Comune ‘allerta’ i cittadini

Sabato sono previsti temporali forti

L’assessore Valsecchi: “Prestate attenzione e non mettetevi in viaggio con forti precipitazioni”

LECCO – In vista delle previsioni del meteo ‘avverse’ per la giornata di sabato l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Viabilità Corrado Valsecchi invita la cittadinanza a prestare attenzione e prevenire incidenti e disagi.

“Nella giornata di sabato sono previste condizioni atmosferiche critiche, in particolare nel tardo pomeriggio, con fenomeni temporaleschi, vento forte e possibili grandinate – ha fatto sapere l’assessore – chiediamo pertanto agli automobilisti di evitare di parcheggiare le vetture sotto le piante e, a chi può, di mettere l’auto in rimessa, al coperto”.

Anche per la viabilità l’invito è quello di evitare di mettersi in viaggio, soprattutto in moto, in caso di precipitazioni violente. Valsecchi ha concluso: “Nonostante la manutenzione del verde e delle piante sia stata promossa in maniera corretta e disciplinata non possiamo prevedere l’intensità e la violenza dei fenomeni temporaleschi pertanto è d’obbligo la cautela e la prudenza, senza alimentare ovviamente eccessivi allarmismi ed attenersi ai bollettini con le variazioni che usciranno nelle prossime ore e potrebbero andare a modificare la situazione”.