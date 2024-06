Chiusura anticipata per motivi di sicurezza

LECCO – A causa del maltempo previsto la funivia dei Piani d’Erna verrà chiusa in anticipo alle 20 domani, sabato, per garantire la sicurezza di tutti gli escursionisti.

A renderlo noto è il Comune di Lecco. Nei sabati estivi la funivia è aperta anche in orario serale, fino alle 22 ma per domani, sabato 29 giugno, è stato deciso di chiudere in anticipo proprio per il brutto tempo previsto.