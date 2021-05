La lettera della rappresentanza sindacale dell’azienda ospedaliera per il Primo Maggio

“Una festa dalla doppia valenza per i lavoratori della sanità, che resistono ai tagli e alla gestione dell’emergenza”

LECCO – “La RSU dell’ASST Lecco nella ricorrenza della festa del 1 Maggio festa dei lavoratori. e delle lotte dei lavoratori, ricorda dopo 14 mesi dall’emergenza pandemica le rivendicazioni legate alla situazione della sanità pubblica lecchese.

Sottolineiamo le nostre innumerevoli iniziative sciopero del 4 Ottobre 2019, incontri con il prefetti, denunce , esposti, lettere, incontri iniziative di protesta per rivendicare la difesa della sanità pubblica e dei suoi operatori. Vogliamo una sanità pubblica che ritorni ad essere centrale nelle politiche sanitarie regionali e nazionali per servire i cittadini e rispondere al loro bisogno di salute.

Questo 1 Maggio 2020 per i dipendenti della ASST Lecco ha un doppio valore abbiamo resistito in questi anni ai tagli sulla sanità pubblica e abbiamo subito le conseguenze di una gestione della emergenza Covid 19 con circa 850 dipendenti infetti, ora è il momento di dare sicurezza ai lavoratori e di reinvestire nella sanità pubblica per troppi anni devastata dalle politiche regionali e nazionali.

Vogliono che le istituzioni, i sindaci e i consigli comunali, i consiglieri regionali, gli onorevoli senatori, partiti e la società civile, i cittadini si ricordino della sanità pubblica non solo nelle emergenze straordinarie. Aspettiamo tutti il 14 Maggio davanti agli ospedali di Lecco Merate Bellano per partecipare allo sciopero indetto dalle ore 8 alle ore10.00 per la difesa della sanità pubblica.

Vogliamo una sanità pubblica universale e solidale efficiente moderna e diciamo basta alle privatizzazioni, esternalizzazioni dei servizi sanitari pubblici. Vogliamo un ritorno alla valorizzazione dei servizi territoriali decimati da anni di chiusure scellerate.

Continueremo a lottare per tutti i lavoratori e cittadini come sempre contro una politica che vuole distruggere il valore universale della salute pubblica e del Servizi sanitari. Ringraziamo i cittadini della loro solidarietà vi aspettiamo il 14 Maggio”.

RSU Asst Lecco