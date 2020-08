Problemi sulla nuova ciclabile Lecco-Pradello, i passamano dei parapetti sono rotti

La segnalazione da parte di un cittadino

Passamano fuori asse, pericolo per gli utenti

LECCO – A poco più di un anno dall’inaugurazione della nuova ciclabile che collega Lecco con Pradello ci viene segnalato un problema. Il corrimano dei parapetti posizionati sul lato lago, infatti, è rotto in più punti.

In almeno 4/5 punti i tubi metallici, in corrispondenza della giuntura, sono fuori asse in alcuni casi anche di parecchi centimetri creando una situazione di pericolosità per gli utenti. In un punto è stata già effettuata una riparazione con una saldatura che però è già arrugginita, mentre in altri punti per evidenziare la situazione di pericolo è stato messo dagli utenti un nastro da cantiere bianco e rosso.

Un cittadino ha già segnalato la questione al comune attraverso il sistema “Lecco Partecipa Click” che ha risposto “di aver provveduto a interessare Anas che ha realizzato la nuova pista ciclopedonale e ne ha ancora di fatto in carico la manutenzione”.