L’allarme sui social, la processionaria può essere molto pericolosa per uomini e animali

Con l’arrivo della bella stagione, puntuale, si è ripresentato il problema

LECCO – Il tam tam sui social sta cercando di mettere tutti in guardia, un invito a fare attenzione rivolto in particolar modo ai padroni dei cani. Con la primavera è tornato il grave problema della processionaria, un insetto che generalmente si trova sui pini e che durante lo stadio larvale presenta una peluria che risulta particolarmente urticante per vari animali e per l’uomo.

I nidi di processionaria, stando ad alcune segnalazioni che abbiamo ricevuto, sono presenti in particolar modo lungo i sentieri alla base della parete del San Martino, nella zona dei Pizzetti, e tra via Stelvio e Pradello e oltre, lungo il Sentiero del Viandante. Alcuni pini infestati dai nidi di processionaria si troverebbero anche nella parte alta della strada del vallo paramassi, oltre la località Crogno in direzione Laorca e sui sentieri più interni alla base del Medale.

L’ultimo grosso intervento per debellare la processionaria era stato eseguito l’anno scorso dal Gruppo Antincendio Boschivo Alpini Monte Medale che ha tagliato le piante infestate dai nidi bonificando tutta la zona adiacente alla pista tagliafuoco che va da via Montebello fino alla località Crogno. Contestualmente, nella stessa zona, alcuni privati avevano provveduto a bonificare alcune piante presenti sui propri terreni.

Purtroppo, con l’arrivo della bella stagione, il problema si ripresenta puntualmente: da qui l’invito a fare molta attenzione.