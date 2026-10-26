Progetto di Facilitazione digitale: in un anno oltre 5mila persone formate

Superare la mancanza di competenze digitali soprattutto tra anziani e stranieri

Renato Cazzaniga CPIA di Lecco (ente capofila): “Risultati talmente importanti che abbiamo deciso di continuare il progetto”

LECCO – Oltre 5 mila (5.478 per l’esattezza) i cittadini che, in un anno, si sono rivolti a uno dei 61 punti di facilitazione digitale sparsi su tutto il territorio provinciale. Questi numeri, però, non bastano da soli a descrivere il successo del progetto di Facilitazione Digitale finanziato grazie a fondi del PNRR con investimento di 286.732, 58 euro. Stamattina, nella sala consigliare della Provincia di Lecco, i principali soggetti coinvolti hanno illustrato obiettivi e esiti, sottolineando la volontà di proseguire con il progetto.

Antonio Leonardo Pasquini, Consigliere provinciale delegato al Centro per l’impiego, ha ribadito l’importanza di formare le persone “in modo che siano in grado di accedere autonomamente a tutti i servizi perché non possiamo pensare che ci siano fasce della popolazione escluse dalle competenze digitali, sia per una questione di accesso ai servizi sia per una questione di sicurezza visto che proprio le persone con meno competenze sono quelle più esposte alla trappole della rete”.

Il progetto, che ha visto come capofila il Centro d’Istruzione Provinciale Adulti (CPIA) “Fabrizio De Andrè” di Lecco diretto da Renato Cazzaniga, attraverso una lunga lista di partner che hanno abbracciato l’idea, ha fatto in modo di mettere a disposizione dei cittadini alcuni facilitatori digitali che li potessero formare e rendere indipendenti nell’utilizzo di specifici strumenti: ad esempio l’attivazione della Carta d’Identità Elettronica o il rilascio dello Spid per accedere al fascicolo sanitario, per inoltrare domande alla pubblica amministrazione, per la ricerca del lavoro o l’iscrizione dei figli a scuola e l’utilizzo del registro elettronico.

Nel progetto supportato dalla Provincia di Lecco, che aveva l’obiettivo di superare la mancanza di competenze digitali di fasce specifiche di cittadini (anziani e stranieri su tutti), sono stati coinvolti 49 comuni, oltre a una lunga lista di facilitatori e partner: Auser Leucum Odv-Ets, Impresa sociale Consorzio Girasole Società Cooperativa sociale, Retesalute Azienda speciale, Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, Csv Monza Lecco Sondrio, Arci Lecco e Sondrio Aps, Les Cultures Onlus, Auser Colico Odv-Ets.

A entrare nel merito del progetto sono stati Marco Gasparini, referente, e Alessandra Battioni, insegnante Cpia Lecco referente sportello on-line: “Proprio lo sportello on-line di informazione e formazione ha rappresentato una delle principali innovazioni perché ha fornito agli utenti percorsi di fruizione a distanza (ai quali si sono rivolte ben 1.161 persone) attraverso video-tutorial, test di autovalutazione e test finale. L’intento era quello di non lasciare indietro nessuno e rafforzare le competenze digitali”.

“Oggi siamo qui a presentare i risultati di un progetto talmente importante che abbiamo deciso di rilanciarlo – ha concluso Cazzaniga -. Abbiamo intenzione, sempre con l’aiuto di tutti, di continuare a lavorare anche in assenza di uno specifico finanziamento. Terremo vivi alcuni sportelli con l’obiettivo di stilare un accordo per una rete territoriale che continui a lavorare sulla facilitazione digitale”.

Alla conferenza, oltre a Cristina Pagano, Dirigente Direzione organizzativa VI Lavoro e Centri per l’impiego della Provincia di Lecco e Paolo Mauri, dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco, erano presenti Alessandra Rota, Assessore del Comune di Lecco; Chiara Narciso, Sindaco di Oggiono; Monica Gilardi, Sindaco di Colico; Gennaro Toto e Renata Valagussa, Sindaco e Vicesindaco di Cernusco Lombardone. Tutti hanno sottolineato la bontà dell’iniziativa rendendosi conto in prima persona delle difficolta che possono avere le persone, soprattutto anziani e stranieri. Hanno anche apprezzato l’aspetto formativo degli sportelli: la gente non va per usufruire di un servizio ma va per imparare e rendersi indipendente.