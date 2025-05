Progetto di valorizzazione di 13 appartamenti pubblici: aperto il bando

L’obiettivo dell’Amministrazione è il recupero degli alloggi comunali sfitti

L’assessore Manzoni: “Questo bando, che fa parte del più complessivo piano casa approvato, è una prima sperimentazione che, se funzionale, potrà divenire un modello”

LECCO – Pubblicata la procedura riservata agli enti del terzo settore, per la valorizzazione di 13 alloggi del Comune di Lecco, prevista dalla delibera quadro di Giunta comunale “Vivere a Lecco, abitare la comunità”.

Il bando, consultabile a questo collegamento, prevede che il concorrente aggiudicatario si faccia carico degli interventi di manutenzione straordinaria delle 13 unità abitative diffuse in vari rioni della città di Lecco, attualmente sfitte e non in uso per carenze manutentive, effettuando i necessari interventi di recupero (stimati, come soglia minima, in circa 273.000€) e, successivamente, ne preveda l’assegnazione a nuclei familiari delle fasce sociali più fragili (individuati tramite apposito avviso pubblico). Il soggetto vincitore avrà in gestione gli appartamenti per circa 14 anni, riscuotendo il canone pagato dagli inquilini, determinato nei limiti del cosiddetto canone concordato.

L’obiettivo dell’Amministrazione è il recupero degli alloggi comunali sfitti attraverso un percorso di valorizzazione che possa avere un impatto sociale positivo sui cittadini. Proprio per questo i concorrenti interessati dovranno presentare una proposta progettuale che valorizzi non solo le modalità di recupero degli alloggi ma anche la forma di gestione degli stessi.

“Di fronte al crescente bisogno di casa l’amministrazione sta lavorando per ristrutturare immobili pubblici, metterli a disposizione dei nuclei a rischio espulsione e rendere più dinamico il sistema di offerta dei servizi abitativi. Questo bando, che fa parte del più complessivo piano casa approvato, è una prima sperimentazione che, se funzionale, potrà divenire un modello” commenta l’assessore al Welfare Emanuele Manzoni “Abitare una comunità non significa solo avere una casa, per questo il coinvolgimento del terzo settore permette di guardare al progetto complessivo del nucleo famigliare lavorando fin da subito alla sua autonomia. E sostenendo i singoli nuclei si sostiene la comunità intera perché garantendo la possibilità di vivere in città a giovani, lavoratori e lavoratrici garantiamo anche servizi essenziali utili a tutta la collettività.”

Come già riportato, alla procedura pubblica possono partecipare unicamente gli enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al Registro unico nazionale: la propria candidatura, contenente la documentazione necessaria, deve essere presentata entro il termine ultimo del 3 giugno 2025, alle ore 12, nelle modalità indicate nell’avviso della procedura.

La documentazione è disponibile a questo link o reperibile sul sito istituzionale del Comune, seguendo il percorso “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”, sotto sezione “Bandi di gara – Procedure aperte” e infine “Anno 2025: aperti”.