Grande successo per l’iniziativa pensata da Angelo Fontana della Polisportiva Monte Marenzo

Gelati e cioccolata calda per i pazienti dell’Oncologia: “Il bilancio è positivo, oltre ogni più ottimistica previsione”

LECCO – Tempo di bilanci per il progetto “Dolci Coccole”, una sottoscrizione a premi per un’azione di sollievo in favore dei pazienti del Reparto di oncologia dell’Ospedale di Lecco.

“Un bilancio estremamente positivo, oltre ogni più ottimistica previsione – ha detto Angelo Fontana della Polisportiva Monte Marenzo -. Innanzitutto per il numero delle persone coinvolte, sia quelli – e sono tanti – che generosamente hanno acquistato i biglietti, sia i volontari e in genere tutte le persone che questi tagliandi li hanno venduti”.

“Vogliamo ringraziare tutti di cuore – continua -. Questo dimostra che quando il tema è sentito e la proposta concreta, la solidarietà si espande senza fatica. Così come vogliamo ringraziare le infermiere del Reparto di oncologia che per rendere più dolce le sedute di chemioterapia hanno pensato di offrire ai pazienti tazze di cioccolata calda e un fresco gelato in estate”.

“Il Primario dottor Antonio Ardizzoia ci ha da subito sostenuto dichiarando che ‘fin dall’inizio ho pensato che fosse un’ottima idea, che sicuramente meritava di essere sostenuta e concretizzata’ ”.

Un particolare ringraziamento al gruppo dei “Picett del Grenta”, con il Maestro Gabriele Bolis, Vincenzo Castagna, Mario Gilardi e Gilberto Garghentini, che il 17 aprile scorso hanno sostenuto l’iniziativa una performance musicale.

Renato Milani e Anna Screpis hanno donato l’uovo di cioccolata da 10 Kg: ” Purtroppo l’uovo è andato in frantumi cadendo a terra e, di conseguenza, alla vincitrice Mariarosa Fumagalli di Cesana Brianza sono stati donati 55 euro per l’uovo rotto”.

La raccolta ha fruttato 2.775 euro che verranno utilizzati tutti per il progetto “Dolci Coccole”.

I numeri vincenti