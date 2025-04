Progetto Dolci Coccole: un nuovo gesto di solidarietà per ricordare il papà scomparso

Il racconto di Angelo Fontana responsabile della Polisportiva Monte Marenzo area sociale

Una donatrice anonima ha dato nuovo impulso al progetto in favore del reparto di oncologia dell’ospedale di Lecco

LECCO – “Qualche giorno fa ho ricevuto una telefonata da una signora di Mandello che desidera rimanere anonima. ‘Lei è il signor Angelo Fontana? Ho trovato il suo numero di telefono su alcuni ritagli di giornale. Innanzitutto voglio farle i complimenti per tutto il lavoro che svolge nel sociale’ e poi vorrei contribuire anche io al progetto Dolci Coccole in favore del reparto di Oncologia dell’ospedale di Lecco'”.

A raccontare il bel gesto di solidarietà è, ancora una volta, Angelo Fontana responsabile della Polisportiva Monte Marenzo area sociale. A metà marzo è stato contattata inaspettatamente perché, nel luglio 2024, la signora mandellese aveva letto del gesto di un’altra benefattrice che aveva donato della cioccolata.

“Mi ha raccontato che due anni fa era venuto a mancare suo papà – racconta Fontana – Mi ha detto che l’11 marzo era stato l’anniversario della scomparsa e proprio oggi, 1° aprile, sarebbe stato il suo compleanno. Non potendo più festeggiarlo con lui, ha pensato di regalare quel sorriso a qualcun altro, dicendomi che ne sarebbe stato felice anche lui”.

La signora ha poi inviato a Fontana una foto ricca di significato: “Mostra un bicchiere di cioccolata ricevuta dal padre grazie al progetto ‘Dolci Coccole’ proprio quando era ricoverato in ospedale. ‘Se posso contribuire in qualche modo ad alleviare il dolore di altri, lo farei con piacere’ mi ha detto la signora”.

Angelo Fontana non ha potuto far altro che ringraziarla per il suo bellissimo gesto in ricordo del padre. “La soddisfazione più grande è vedere che la solidarietà genera altra solidarietà attraverso gesti piccoli ma carichi di significato – ha concluso Fontana -. Grazie a tutte le persone che desiderano restare anonime, ma che hanno avuto un legame diretto con il reparto, riusciamo a portare avanti questo semplice atto di gentilezza”.