Progetto Family Power, attivi gli sportelli degli ambiti di Lecco e Bellano

“Questi ‘sportelli’ intendono rappresentare per le famiglie un punto di riferimento”

I cittadini potranno accedere su appuntamento presso i Consultori Familiari ASST di Olginate, Introbio e Bellano

LECCO – Regione Lombardia, attraverso la DGR 2315/2019 “Sperimentazione di Interventi e Servizi per la Famiglia – Fondo Nazionaleper le Politiche della Famiglia”, ha dato l’opportunità di avviare azioni di coordinamento locale delle Politiche rivolte, appunto, alla famiglia. L’obiettivo è quello di fare sintesi e integrare linee programmatiche e interventi operativi sostenuti da strumenti diversi per favorire lo scambio delle prassi, integrare le competenze, valorizzare la famiglia come contesto che, accanto alle evidenti criticità, rappresenta comunque il punto di riferimento prioritario dell’organizzazione sociale e dei legami comunitari.

È nato, così, sul territorio dell’Ats della Brianza il Progetto “Family Power” che vede il coinvolgimento di tutti gli 8 Ambiti Territoriali della ATS della Brianza e di una ampia rete di soggetti, pubblici e privati, che a vario titolo operano a supporto delle famiglie.

Come dichiara il dottor Fabio Muscionico, Direttore del Dipartimento per la Programmazione e Integrazione di Area Socio Sanitaria: “Il Progetto Family Power ha come obiettivo quello di mettere al centro le famiglie, favorendo servizi in grado di intercettare i bisogni che esse portano, assicurando loro conoscenze sulle opportunità che il territorio offre, ma soprattutto restituendo loro protagonismo, potenziando competenze e promuovendo una cultura della partecipazione e della solidarietà. E’ rilevante che Il progetto Family Power nasca dal confronto e dalla messa in rete di soggetti e enti che rappresentano realtà territoriali significative e riconosciute dalla cittadinanza, già riferimento per molte famiglie: la loro stretta collaborazione e il continuo confronto sia a livello locale, sia con Ats, favorisce la valorizzazione delle risorse e una ampia visione dei bisogni sociali locali”.

Per il Distretto di Lecco, in particolare, il partenariato è composto dai tre Ambiti Distrettuali, le tre Gestioni Associate dei Comuni, Servizio Consultori Familiari – ASST di Lecco, Fondazione don S. Caccia (Consultori privati accreditati), CSV e Confcooperative dell’Adda, si prefigge l’obiettivo di mobilitare il potenziale educativo delle famiglie e delle comunità. All’interno di “Family Power” tre sono le Azioni che traducono in operatività il Progetto, una delle quali riguarda l’apertura di Sportelli Informativi, collocati all’interno di alcuni dei Consultori Familiari ASST su tutti e tre gli Ambiti di Lecco, Bellano e Merate.

Sono al momento attivi gli sportelli negli ambiti di Bellano e Lecco

“Si tratta di un’iniziativa molto positiva – afferma il Presidente del Distretto di Lecco, Guido Agostoni – che vede l’impegno congiunto dei Consultori Familiari dell’ASST lecchese e dei Comuni attraverso gli Ambiti Territoriali. Questi ‘sportelli’ intendono rappresentare per le famiglie un punto di riferimento per offrire informazione e orientamento rispetto alla rete dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali del territorio e garantire reale supporto ed assistenza nell’accesso alle misure (locali, regionali e nazionali) in favore della famiglia”.

Come anche dichiarato dalla Responsabile del Servizio Consultori ASST Lecco, Ivana Bassani: “La prossimità fra servizi di accoglienza/informazione/orientamento garantiti dagli sportelli e i servizi erogativi dei consultori familiari intende favorire l’individuazione di punti specifici di riferimento per le famiglie. La buona collaborazione fra gli operatori consultoriali e quelli dei diversi Enti permette di sviluppare un programma di condivisione delle informazioni per i Servizi Sociali dei Comuni, oltre che per gli Enti del terzo settore ma soprattutto favorisce l’accompagnamento il più possibile integrato delle famiglie, in particolare le più fragili”

I cittadini potranno accedere agli Sportelli Informativi presenti presso i Consultori Familiari ASST di Olginate, Introbio e Bellano solo previo appuntamento, durante i seguenti giorni e orari ed ai recapiti dedicati: