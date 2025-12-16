Progetto Gift, successo per il momento conviviale del Gruppo Giovani Confcommercio Lecco

Anche quest’anno sono moltissimi i regali raccolti per bambini da 0 a 13 anni momentaneamente ricoverati presso realtà ospedaliere di accoglienza pediatrica

La raccolta si conclude domani, 17 dicembre

LECCO – La quinta edizione di Gift, il progetto solidale promosso e organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Lecco, sta mostrando ancora una volta il volto solidale della comunità e degli associati.

Anche quest’anno sono moltissimi i regali raccolti per bambini da 0 a 13 anni momentaneamente ricoverati presso realtà ospedaliere di accoglienza pediatrica oppure ospitati in case famiglia del territorio. I doni verranno poi consegnati presso le strutture del territorio individuate dal Gruppo Giovani. Oltre agli enti coinvolti nelle passate edizioni – ovvero Ospedale Manzoni di Lecco, Hospice Resegone di Lecco Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, Istituto La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, Hospice Il Nespolo di Airuno – quest’anno sono state inserite anche: CasAmica di Lecco; Casa San Girolamo Fondazione Somaschi Onlus; Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Lecco; Amici di Pedro.

Venerdì 12 dicembre, in occasione del tradizionale momento conviviale per ringraziare tutti dei doni ricevuti e per scambiarsi gli auguri, numerose persone sono entrate nella hall dell’associazione per portare un dono e per un saluto. Tra questi il vicepresidente di Confcommercio Lecco, Angelo Belgeri, il past president di Confcommercio Lecco, Peppino Ciresa, il consigliere Lucio Corti e la presidente del Gruppo Mobili e arredamenti Simona Bonaiti. Presente al gran completo il Direttivo del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco: il presidente Mattia Maddaluno, il vicepresidente Nicolò Gerin e i consiglieri Francesca Maggi (anche presidente della Fnaarc Lecco), Giulia Fasoli, Mattia lunghi e Fabio Porchia.

La raccolta per Gift 2025 proseguirà sino a mercoledì 17 dicembre: i regali, che devono essere nuovi, incartati e con indicazione chiare dell’età e del sesso del destinatario, vanno portati presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4 a Lecco negli orari di apertura dell’associazione: da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 18, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 16.30.