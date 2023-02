Progetto ‘Pulminoamico’: la solidarietà fa raggiungere il Centro anziani

Nuovo pulmino in arrivo, su iniziativa della Cooperativa ‘L’Arcobaleno’

Un progetto realizzato con ‘PULMINOAMICO®’, gli imprenditori del territorio e il Comune di Lecco

LECCO – “Pulmino significa viaggio, e in un viaggio non è importante solo la meta, ma anche come ci si arriva. Da soli o in compagnia, su un mezzo più o meno confortevole, impiegando un tempo più o meno lungo. Salire sul pulmino è come mettere già un piede all’interno del Centro, perché è già tempo di vita e di relazione”. Fabio Crimella, direttore del Centro anziani laser, descrive così il progetto ‘PULMINOAMICO’, pronto a essere presentato questo venerdì 17 febbraio.

Alla sede della cooperativa ‘L’Arcobaleno’, intorno alle 11.00, saranno illustrati nel dettaglio obiettivi e finalità dell’iniziativa dedicata ai cittadini con disabilità, ridotta capacità motoria o in condizioni di fragilità sociale, oltre che agli anziani del territorio lecchese. La cooperativa, che gestisce il Centro anziani Laser, ha deciso di iniziare il 2023 con una collaborazione estremamente concreta con ‘PULMINOAMICO®’ e gli imprenditori del territorio e il Comune di Lecco. PULMINOAMICO® ha messo a disposizione, in comodato d’uso gratuito, un veicolo adeguatamente attrezzato per il trasporto di persone con fragilità fisica. Il nuovo pulmino sostituirà il vecchio mezzo che ha ormai raggiunto ben 200.000km.

Oltre a Crimella, presente venerdì anche l’Assessore al Welfare Emanuele Manzoni.

“Il pulmino mi perette di frequentare il Centro, altrimenti non potrei farlo…i miei figli hanno il lavoro e le loro famiglie, gli impegni sono tanti. Se dovessi dipendere da loro, non potrei fare nient’altro che stare in casa e passare il tempo lì. Invece con il trasporto esco, sto in compagnia al Laser, mi tengo attiva“, testimonia un ospite del centro.