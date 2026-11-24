Prosegue l’alleanza vincente tra Provincia, Silea e Comuni
Raccolta rifiuti abbandonati lungo le strade extraurbane
LECCO – Prosegue la collaborazione tra Provincia di Lecco e Silea contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti lungo le strade extraurbane: grazie all’integrazione dello stanziamento inizialmente previsto dalla società Silea, il progetto Road Trash 2026 presenta ancora sufficiente disponibilità e i Comuni interessati possono avanzare richiesta, anche qualora ne abbiano già usufruito nel corso dell’anno (sono ammessi fino a due interventi per Comune).
Le modalità di adesione restano invariate: i Comuni dovranno segnalare alla Provincia di Lecco (Direzione organizzativa VII – Servizio Ambiente) le situazioni di abbandono più rilevanti, a mezzo pec provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
Il progetto Road Trash riguarda i rifiuti abbandonati lungo le strade extraurbane (provinciali e comunali non soggette all’ordinario servizio di spazzamento, con l’esclusione delle strade gestite da Anas e relative pertinenze), situazioni di abbandono di rifiuti su aree pubbliche o aree private soggette a uso pubblico differenti verranno valutate caso per caso.
I Comuni nel cui territorio saranno previsti interventi si dovranno impegnare, per quanto di competenza, ad adottare tutte le misure per sfavorire e/o interdire l’abbandono di rifiuti lungo le strade extraurbane, anche tramite campagne di informazione e sensibilizzazione volte a prevenire il fenomeno.
Grazie a questa iniziativa, nel triennio 2023-2025 è stato possibile rimuovere circa 41 tonnellate di rifiuti, tra cui amianto, ingombranti, pneumatici e rifiuti pericolosi vari abbandonati lungo le strade del territorio provinciale, riscuotendo l’apprezzamento delle amministrazioni comunali che ne hanno usufruito.
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