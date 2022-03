Progetto Scuola Amica, la presidente nazionale di Unicef in visita a Lecco

Incontro al Bertacchi, nell’occasione verrà premiata una classe della scuola primaria di Costa Masnaga

“Unicef si muove soprattutto nelle scuole perché ritiene fondamentale l’educazione di coloro che saranno i cittadini di domani”

LECCO – La presidente nazionale di Unicef Carmela Pace farà visita alla città di Lecco giovedì 17 marzo. L’occasione è la premiazione della classe quinta della scuola primaria di Costa Masnaga che, nel 2019 (poi il covid ha bloccato tutto), ha partecipato al concorso organizzato da Unicef sull’osservanza dei Diritti contenuti nella Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ratificata da Unicef nel mondo nel 1986 e in Italia nel 1991.

La presidente nazionale ha voluto premiare personalmente la scuola e così domani farà tappa anche a Lecco. “L’incontro è in programma presso l’istituto Bertacchi di Lecco che è istituto capofila nel progetto ‘Scuola Amica’ che intende coinvolgere dirigenti scolastici, docenti e alunni in un percorso che mira a dare piena attuazione al diritto all’apprendimento dei bambini e dei ragazzi. Il Protocollo attuativo è lo strumento attraverso il quale le scuole possono realizzare il percorso di Scuola Amica con il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli alunni – ha spiegato Annamaria Novielli, presidente di Unicef Lecco -. Tra l’altro gli studenti del Bertacchi sono impegnati in una lunga serie di iniziative e vanno nelle scuole del territorio per svolgere lezioni peer to peer ai più piccoli parlando di inclusione e benessere a scuola a 360 gradi. Un progetto che sta riscuotendo ottimi risultati”.

All’appuntamento, oltre alle dirigenti della scuola primaria di Costa Masnaga Chiara Giraudo e dell’istituto Bertacchi Stefania Perego, sarà presente anche l’assessore del comune di Lecco Alessandra Durante poiché l’amministrazione Gattinoni si è impegnata a rendere Lecco una “Città amica dei bambini e degli adolescenti”: “La proposta di costruire una Città amica dei bambini e degli adolescenti è principalmente una richiesta di impegno politico legato alla programmazione, seguendo un percorso definito e con un approccio sistemico all’elaborazione di politiche che abbiano effetti, diretti o indiretti, sulla vita e sul benessere dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio comunale – ha spiegato la presidente Noviello -. Il comune di Lecco ha già mosso i primi passi ma è importante che abbia deciso di sviluppare il percorso e lavorare sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nella vita quotidiana dei bambini e dei ragazzi a partire dagli spazi a loro dedicati”.

Alla mattinata sarà presente anche Manuela Bovolenta, presidente di Unicef Regione Lombardia: “In un momento delicato come questo, quando gli occhi di tutti noi sono puntati sulla guerra in Ucraina e sulla situazione internazionale, un appuntamento come questo riveste una importanza ancora maggiore – ha concluso Novielli -. Unicef, al di là delle varie iniziative che molti conoscono, si muove soprattutto nelle scuole perché ritiene fondamentale l’educazione di coloro che saranno i cittadini del domani”.