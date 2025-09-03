Pronto il ritorno sui banchi: 123 nuovi docenti e 65 ATA assunti a tempo indeterminato

Concluse le procedure di reclutamento gestite dall’Ufficio Scolastico Territoriale

Il Provveditore Adamo Castelnuovo: “Le operazioni si sono concluse in tempi rapidi e senza intoppi”

LECCO – Con la conclusione delle procedure di reclutamento, la provincia di Lecco si prepara ad accogliere l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026 con un organico definito e nuove importanti immissioni in ruolo per docenti e personale ATA.

I numeri delle assunzioni dei docenti

L’Ufficio Scolastico Territoriale ha comunicato che le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ammontano complessivamente a 123 unità.

Particolare attenzione è stata riservata ai posti di sostegno: le cattedre non coperte con le ordinarie immissioni in ruolo sono state attribuite a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo. In totale si tratta di 15 nuove assunzioni, distribuite tra scuola primaria (4), secondaria di I grado (3) e secondaria di II grado (8).

Ulteriori 5 posti alla scuola dell’infanzia sono stati coperti tramite la cosiddetta call veloce, procedura che consente l’assunzione in una regione diversa da quella di appartenenza della graduatoria.

Novità di quest’anno è stata l’applicazione del D.M. 32/2025, che ha reso possibile la conferma di 169 docenti su posto di sostegno: 2 alla scuola dell’infanzia, 66 alla primaria, 49 alla secondaria di I grado e 52 alla secondaria di II grado.

Nel complesso, le nomine a tempo determinato da graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) sono state 779, di cui 169 derivanti dalle conferme sui posti di sostegno e 610 da GPS. Solo per il sostegno, le assunzioni da GPS ammontano a 257 docenti (35 all’infanzia, 59 alla primaria, 110 alla secondaria di I grado e 53 alla secondaria di II grado).

Il personale ATA

Parallelamente, sono state effettuate anche le assunzioni per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario: 65 contratti a tempo indeterminato (5 assistenti tecnici, 15 assistenti amministrativi e 45 collaboratori scolastici) e 185 a tempo determinato (13 assistenti tecnici, 36 assistenti amministrativi e 136 collaboratori scolastici).

L’impegno dell’Ufficio Scolastico

Le operazioni si sono concluse in tempi rapidi e senza intoppi. “Esprimo soddisfazione per l’efficienza e la sollecitudine manifestata da tutto il personale dell’Ufficio Scolastico di Lecco – ha dichiarato il dirigente dell’Ufficio VII, prof. Adamo Castelnuovo – che ha garantito puntualità nelle procedure di reclutamento e supporto alle numerose richieste di assistenza del personale docente e ATA”.

Il dirigente ha inoltre ringraziato le organizzazioni sindacali per il contributo offerto, estendendo un saluto alla comunità scolastica, alle istituzioni, agli studenti e alle famiglie, con l’augurio di un anno sereno e proficuo.