Cena in oratorio con Davide Rampello, prosegue il cammino di Quaresima

“Un percorso pensato per chi vuole risvegliare il gusto dell’ascolto del Vangelo”

LECCO – Prosegue il cammino di Quaresima. Nel tardo pomeriggio del sabato 30 marzo è proposto un aperitivo particolare.

“Ci introdurremo alla domenica gustando in anteprima il Vangelo che verrà letto poi nella Messa festiva. Diversi i linguaggi con cui verrà servito: anzitutto l’ascolto della Parola letta da un attore; un commento artistico mediato da un’opera d’arte; alcuni spunti di esegesi per comprendere meglio alcuni termini; la cena in silenzio per lasciare scendere nel cuore e nella vita quanto ascoltato; la testimonianza di chi ogni giorno vive nel suo lavoro un aspetto del Vangelo appena udito”.

Si inizia alle 18.45 nella chiesa di Santa Marta, si termina entro le 21.30 in oratorio San Luigi: “Un percorso pensato per chi vuole risvegliare il gusto dell’ascolto del Vangelo e approfondire la partecipazione alla messa della domenica. E’ possibile venire con i bambini: per loro è previsto un servizio di nursery per tutta la durata degli incontri”.

Il programma

Ore 18.45, Chiesa di Santa Marta, Piazzetta S. Marta Lecco.

Ascolto del Vangelo della domenica, letto da Alberto Bonacina , attore.

, attore. Commento artistico a cura di Silvia Cazzaniga , esperta di Beni culturali.

, esperta di Beni culturali. Approfondimento di alcune parole del brano di Vangelo, a cura di mons. Davide Milani.

Alle 20, in oratorio San Luigi, piazza Sagrato 2, Lecco.

Cena in silenzio. In ascolto di chi per lavoro vive ogni giorno un aspetto del Vangelo meditato.

Ospite a cena Davide Rampello , manager culturale, curatore Padiglione Zero Expo 2015, autore e conduttore su Canale 5 di “Paesi e paesaggi”. Interverrà sul tema “Mi ha aperto gli occhi” – Guardare per vedere.

, manager culturale, curatore Padiglione Zero Expo 2015, autore e conduttore su Canale 5 di “Paesi e paesaggi”. Interverrà sul tema “Mi ha aperto gli occhi” – Guardare per vedere. Conclusione per le 21.30.

Per facilitare l’organizzazione si chiede cortesemente di segnalare la propria presenza all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@chiesadilecco.it. E’ comunque possibile partecipare anche senza iscrizione.