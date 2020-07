Prosegue il cantiere sul Ponte Kennedy: a fine agosto apre il ponte ‘nuovo’

Si lavora sul Ponte Kennedy per i nuovi parapetti e la nuova illuminazione

L’assessore: “Siamo nei tempi, entro fine agosto avremo il ponte rinnovato”

LECCO – Il Ponte Kennedy si prepara a cambiare volto: sono in corso in queste settimane i lavori di rifacimento dei parapetti e l’installazione della nuova illuminazione; il cantiere si estende ogni giorno di più sotto gli occhi degli automobilisti in transito.

Un grande ponteggio ingabbia un lato del ponte ‘Nuovo’, così come conosciuto dai lecchesi, permettendo agli operai dell’impresa incaricata di eliminare la vecchia e logorata recinzione per installare i nuovi parapetti in acciaio inox,insieme alla nuova illuminazione. Poi il cantiere si sposterà sul lato opposto quello in uscita dalla città.

“I lavori procedono e nei tempi stabiliti – fa sapere l’assessore Corrado Valsecchi – entro fine agosto potremo avere il ponte completamente rinnovato”.