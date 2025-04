Prosegue il progetto “I Giovani di/per Lecco: una ricerca-azione partecipata”

Un progetto di ricerca volto a indagare la condizione giovanile nel territorio di Lecco

Sabato 12 aprile, i 58 ragazzi iscritti al progetto si incontreranno per un momento di confronto, condivisione e riflessione sui temi emersi durante i percorsi

LECCO – Prosegue il percorso “I giovani di/per Lecco: una ricerca-azione partecipata”, un progetto di ricerca volto a indagare la condizione giovanile nel territorio di Lecco. Il progetto è promosso dalla Parrocchia di San Nicolò nell’ambito dell’iniziativa “Una piazza di comunità per saldare esperienze, culture, pratiche e generazioni”, sostenuto dal bando “Emblematici maggiori” di Fondazione Cariplo, in collaborazione con l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo.

Dopo le cinque passeggiate fotografiche svolte nei mesi di febbraio e marzo nei rioni di Lecco con i giovani partecipanti alla ricerca, sabato 12 aprile i 58 ragazzi iscritti al progetto si incontreranno per un World Café, un momento di confronto, condivisione e riflessione sugli aspetti positivi e le criticità emerse durante i percorsi.

Durante le passeggiate fotografiche, i giovani hanno guidato la fotografa Elena Galimberti e i ricercatori dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo attraverso strade, piazze, vicoli, scalinate e altri luoghi significativi della città. Hanno catturato immagini dei posti di Lecco che esprimono bellezza, ma anche quelli che evidenziano necessità di cambiamento, sottolineate dai giovani. Questo percorso ha offerto a tutti i partecipanti l’opportunità di conoscere meglio e riscoprire la città.

Il momento di confronto rappresenterà un’opportunità per riflettere sulla quotidianità della città e costituirà una tappa fondamentale verso la mostra fotografica, che presenterà il materiale raccolto e restituirà i risultati del progetto, in programma per giugno.

L’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente fondatore dell’Università Cattolica, dal 2012 realizza il Rapporto Giovani, la più ampia ricerca disponibile in Italia sull’universo giovanile. Questo studio fornisce dati comparabili a livello internazionale grazie alla collaborazione con il Laboratorio di Statistica dell’Università Cattolica e al sostegno di Fondazione Cariplo. L’Istituto Toniolo ha così ampliato l’orizzonte dell’iniziativa, creando un vero e proprio Osservatorio (www.osservatoriogiovani.it).