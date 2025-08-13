Proseguono i lavori alla scuola De Amicis: “Un polo creativo aperto alla comunità”

L’intervento da 8 milioni di euro sulla scuola primaria di via Amendola

I lavori realizzati fino ad ora

LECCO – Proseguono i lavori alla scuola primaria De Amicis di Lecco, al centro di un intervento di riqualificazione di grande portata che interesserà non solo l’aspetto strutturale ed energetico, ma anche quello didattico e organizzativo degli spazi. L’opera rientra nel bando regionale Spazio della Scuola e prevede un quadro economico di 8 milioni e 135 mila euro, di cui 5 milioni e 30 mila finanziati da Regione Lombardia.

Il cantiere, affidato all’impresa Neocos Srl, è stato avviato la scorsa primavera e avrà una durata di circa due anni.

“Nei giorni scorsi – fa sapere l‘assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi – è stato realizzato il vespaio con igloo, soluzione prima assente nell’edificio, che consente di creare una camera d’aria tra terreno e soletta migliorando l’isolamento termico e risolvendo problemi di umidità. Al piano terra si è provveduto a realizzare l’armatura e la gettata per la nuova soletta ed è stata anche rimossa la copertura”.

Costruita negli anni ’30, la De Amicis già all’epoca si distingueva per la struttura innovativa, con ambienti ampi e spazi esterni ben fruibili. Il progetto attuale punta a mettere in comunicazione le due “anime” dell’edificio, interna ed esterna, creando un dialogo funzionale tra didattica e ambiente.

La scuola elementare disporrà di 10 aule, di cui otto collegate direttamente al giardino, una mensa, sei laboratori interni e una Euroteka, biblioteca analogica e interattiva indipendente. È prevista anche una biblioteca con piccolo teatro della lettura, accessibile alla comunità anche in orario extra scolastico. All’esterno, oltre alla palestra già presente, saranno realizzate nuove aree per lo sport.

Al piano terra troverà spazio la scuola dell’infanzia Damiano Chiesa, con due sezioni, un’aula speciale, mensa e aree per attività libera nei corridoi. La materna avrà inoltre una porzione di giardino ad uso esclusivo.

Per migliorare l’accessibilità e la viabilità, si valuta di spostare l’ingresso principale in via Previati e di riaprire i due accessi laterali su via Amendola.

“L’intervento – avevano fatto sapere dal Comune – restituirà alla città non solo una scuola più moderna, sicura ed efficiente dal punto di vista energetico, ma anche un polo educativo aperto alla comunità, in grado di coniugare tradizione architettonica e innovazione didattica”.