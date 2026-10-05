Protetto GPS: riparte il calendario dei Pit Stop Cafè

Sostegno delle persone anziane e dei loro caregiver sul territorio della Provincia di Lecco

6 luoghi e 51 incontri realizzati tra gennaio e luglio 2026 dedicati a over 60 e caregiver

LECCO – Riparte il calendario dei Pit Stop Cafè, una delle azioni più partecipate del progetto GPS – Coordinate per invecchiare bene, promosso da Consorzio Consolida e Auser Leucum ODV-ETS, con il contributo di Fondazione Cariplo, dedicato al sostegno delle persone anziane e dei loro caregiver sul territorio della Provincia di Lecco.

Un primo semestre di incontri, relazioni e benessere condiviso

Da gennaio a luglio 2026 sono stati realizzati 51 incontri nelle sei sedi del progetto, che hanno coinvolto complessivamente circa 70 persone tra anziani e caregiver. Le proposte hanno toccato diverse dimensioni del benessere, attraverso arti, movimento, creatività e dialogo. A La Colombina di Casatenovo, ad esempio, il programma ha alternato ginnastica dolce, alimentazione, scrittura creativa e attività per allenare la mente: si è cucinato insieme agli studenti dell’Istituto Professionale G. Fumagalli, si è fatto movimento con musica e canto e si sono sperimentati esercizi di memoria e consapevolezza.

Alla Libreria Mascari5 di Lecco, i libri, la scrittura creativa e l’arte hanno accompagnato i partecipanti nella riscoperta di ricordi, emozioni e gesti di cura, trasformando esperienze personali in racconti, poesie e immagini. Al Barycentro di Costa Masnaga, yoga dolce e tisane hanno creato uno spazio per rallentare e dedicarsi al proprio benessere psicofisico. A Binario Vivo di Cernusco Lombardone, fotografia, scrittura, ciclofficina e upcycling, podcast e narrazione digitale hanno permesso di sperimentare linguaggi e strumenti diversi. Al Centro di Aggregazione Anziani di Bellano, la creatività è diventata occasione di socialità e condivisione, mentre al Centro per la Famiglia “Meraviglia” di Maggio di Cremeno il Programma di Arricchimento Strumentale ha lavorato su attenzione, memoria e organizzazione del pensiero, collegando gli esercizi alla vita quotidiana.

Accanto alle attività, il valore dei Pit Stop Cafè è stato nelle relazioni costruite durante gli incontri. Il progetto ha favorito occasioni di incontro tra generazioni e tra persone con esperienze e abilità differenti: dai ragazzi del CSE 3 Artimedia di Casatenovo, coinvolti nell’accoglienza e nelle attività, agli studenti dell’Istituto Fumagalli, che hanno condiviso con i partecipanti laboratori dedicati all’alimentazione, fino ai familiari di ospiti della Casa di riposo Borsieri e ai partecipanti dello SFA della Cooperativa La Vecchia Quercia, coinvolti nelle attività della Libreria Mascari5.

Più che semplici attività, i Pit Stop Cafè sono stati così occasioni per dedicare tempo a sé, mettersi in gioco e incontrare gli altri. Un modo concreto per contrastare l’isolamento e promuovere benessere e partecipazione, a partire da gesti semplici e dalla possibilità di condividere tempo ed esperienze. Con l’autunno riparte la programmazione in tutte e sei le sedi della Provincia di Lecco, con nuove proposte, gratuite, condotte da professionisti specializzati.

I prossimi appuntamenti

Centro per la Famiglia “Meraviglia” – piazza Santa Maria 18/19, Maggio di Cremeno

Il prossimo appuntamento è mercoledì 7 ottobre con “Dalla parte dei Caregiver”, un percorso dedicato a chi si prende cura degli altri, in programma due volte al mese fino al 16 dicembre.

Info: centrofamigliameraviglia@valsassina.it oppure 351 4937679.

Il prossimo appuntamento è mercoledì 7 ottobre con “Dalla parte dei Caregiver”, un percorso dedicato a chi si prende cura degli altri, in programma due volte al mese fino al 16 dicembre. Info: centrofamigliameraviglia@valsassina.it oppure 351 4937679. La Colombina – piazza Sala Don Giovanni 2B, Casatenovo

Venerdì 9 ottobre è in programma “La tua storia ti fa bene: scrivere per fare spazio dentro di sé”, laboratorio di scrittura condotto dalla Drammaterapia di Sonia Bernardi. Seguiranno altri 4 appuntamenti fino al 18 dicembre, tra giochi di memoria, arteterapia, yoga della risata e il tradizionale saluto natalizio.

Info e iscrizioni: 349 5904187 (specificare per Progetto GPS).

Venerdì 9 ottobre è in programma “La tua storia ti fa bene: scrivere per fare spazio dentro di sé”, laboratorio di scrittura condotto dalla Drammaterapia di Sonia Bernardi. Seguiranno altri 4 appuntamenti fino al 18 dicembre, tra giochi di memoria, arteterapia, yoga della risata e il tradizionale saluto natalizio. Info e iscrizioni: 349 5904187 (specificare per Progetto GPS). Libreria Mascari5 – via A. Mascari 5, Lecco

Mercoledì 7 ottobre si terrà l’incontro “Oltre lo schermo. L’arte di esserci a distanza.”, un dialogo sulla tecnologia come custodia e narrazione del quotidiano, condotto da Beatrice Averna. Seguiranno altri 3 appuntamenti fino al 16 dicembre, tra danzamovimentoterapia, arteterapia e scrittura creativa.

Info: 344 1879211 (Sonia).

Mercoledì 7 ottobre si terrà l’incontro “Oltre lo schermo. L’arte di esserci a distanza.”, un dialogo sulla tecnologia come custodia e narrazione del quotidiano, condotto da Beatrice Averna. Seguiranno altri 3 appuntamenti fino al 16 dicembre, tra danzamovimentoterapia, arteterapia e scrittura creativa. Info: 344 1879211 (Sonia). Binario Vivo – via Lanfranco Maggioni, Cernusco Lombardone (c/o Stazione Cernusco-Merate)

Martedì 6 ottobre si terrà il Laboratorio di podcast e narrazione digitale. Seguiranno altri 7 appuntamenti fino al 22 dicembre, tra narrazione digitale, fotografia artistica e giochi cooperativi, fino al pranzo di Natale che chiuderà il percorso.

Info: 345 5588097 (Laura) – binariovivo@cooperativapaso.it

Martedì 6 ottobre si terrà il Laboratorio di podcast e narrazione digitale. Seguiranno altri 7 appuntamenti fino al 22 dicembre, tra narrazione digitale, fotografia artistica e giochi cooperativi, fino al pranzo di Natale che chiuderà il percorso. Info: 345 5588097 (Laura) – binariovivo@cooperativapaso.it Barycentro – via Cavalier Mazzoni 8, Costa Masnaga

Si parte martedì 6 ottobre con “Movimento attivo”, un percorso in due incontri condotto dal chinesiologo Matteo Bonassi per riflettere su corpo, sforzi e barriere della quotidianità e su come promuovere il proprio benessere. Seguirà, dal 20 ottobre, un laboratorio di ceramica con Elisa Oddo dedicato a manualità e creatività, e infine, da novembre, un percorso con l’esperta di yoga e mindfulness Patrizia Di Lauro per imparare a ridurre ansia e preoccupazione.

Info: 345 1432665 – 349 8769138. È possibile rivolgersi direttamente al Barycentro negli orari di apertura, da martedì a domenica dalle 16:00 alle 24:00.

Si parte martedì 6 ottobre con “Movimento attivo”, un percorso in due incontri condotto dal chinesiologo Matteo Bonassi per riflettere su corpo, sforzi e barriere della quotidianità e su come promuovere il proprio benessere. Seguirà, dal 20 ottobre, un laboratorio di ceramica con Elisa Oddo dedicato a manualità e creatività, e infine, da novembre, un percorso con l’esperta di yoga e mindfulness Patrizia Di Lauro per imparare a ridurre ansia e preoccupazione. Info: 345 1432665 – 349 8769138. È possibile rivolgersi direttamente al Barycentro negli orari di apertura, da martedì a domenica dalle 16:00 alle 24:00. Centro di Aggregazione Anziani – via Plinio, Bellano

Giovedì 8 ottobre è in programma “Allena-mente, ginnastica cognitiva”. Seguiranno altri 6 appuntamenti fino al 17 dicembre, tra cui la presentazione del progetto Silver Eye (22 ottobre, aperta anche ai caregiver dalle ore 15:00), due incontri dedicati alle tecniche base della pittura con l’arteterapeuta e un secondo laboratorio di pittura a tema natalizio.

Info: telefono 389 932 5482 dalle 14 alle 17.00 (Greta)

La realizzazione dei calendari dei Pit Stop di Barycentro e Centro Anziani è stata una co-partecipazione con le persone che frequentano il Pit Stop Cafè, per proseguire il percorso condiviso avviato nei mesi scorsi.

Il calendario completo e le locandine di ogni attività sono disponibili su:

www.consorzioconsolida.it/progetto-gps-pit-stop-cafe/

Cos’è GPS – Coordinate per invecchiare bene

GPS – Coordinate per invecchiare bene è un progetto innovativo che si concentra su due priorità: prevenire l’istituzionalizzazione degli anziani attraverso un maggiore sostegno ai caregiver, e contrastare il decadimento e l’isolamento delle persone over 65, favorendo, il più a lungo possibile, condizioni di benessere e autonomia. Un elemento distintivo è la volontà di raggiungere anche chi si trova al di fuori del circuito dei servizi tradizionali.

Il progetto coinvolge un’ampia rete territoriale: il Distretto di Lecco con gli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate, ATS della Brianza, Cooperativa COSMA, Magic Vision, Associazione La Colombina, le Cooperative sociali Paso, L’Arcobaleno, La Vecchia Quercia e Sineresi, e l’Associazione Anteas Lecco.

Per informazioni sul progetto GPS:

www.consorzioconsolida.it/progetto-gps/