Protezione Civile: al via il corso per divulgare nelle scuole

Una settantina gli iscritti da tutta la provincia di Lecco: lezioni tra settembre e novembre

Il corso, con docenti della campagna nazionale “Io Non Rischio”, prevede sessioni online e in presenza al Cpe di Galbiate

LECCO – È partito mercoledì 3 settembre il nuovo corso di specializzazione per volontari dedicato alla divulgazione della cultura di Protezione Civile nelle scuole. L’iniziativa è promossa dalla Provincia di Lecco in collaborazione con il Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile.

Il percorso formativo si sviluppa in due sessioni, a settembre e a novembre, e prevede quattro lezioni: due online e due in presenza, ospitate al Cpe di Sala al Barro a Galbiate. A condurre gli incontri saranno i volontari formatori di Regione Lombardia nell’ambito della campagna nazionale “Io Non Rischio”, punto di riferimento per la diffusione di buone pratiche di protezione civile.

Durante le attività sarà costantemente presente anche il personale tecnico del servizio di protezione civile provinciale, con il duplice ruolo di supporto didattico e di raccordo con la rete dei Centri di promozione della Protezione civile, particolarmente attiva sul territorio lecchese.

Gli iscritti sono circa 70, provenienti da tutta la provincia: un segnale concreto dell’impegno diffuso del volontariato lecchese nel trasmettere ai bambini e ai ragazzi non solo conoscenze pratiche, ma anche valori di responsabilità e attenzione al bene comune.

Il corso fornirà ai partecipanti strumenti concreti per affrontare al meglio gli incontri nelle scuole. Oltre a contenuti tecnici e materiali didattici, particolare attenzione sarà riservata alle modalità di comunicazione: imparare a usare il linguaggio e il comportamento più adatti ai diversi cicli scolastici sarà infatti parte fondamentale della formazione.

Un investimento importante che mira a rafforzare il legame tra volontariato e mondo della scuola, con l’obiettivo di costruire una cultura condivisa della sicurezza e della prevenzione già a partire dai più giovani.