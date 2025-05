Protezione Civile. Aperte le iscrizioni per il corso di primo livello

Possibilità di iscriversi fino a domenica 18 maggio. Le lezioni si terranno dal 5 al 19 giugno, esame il 21

“Le persone credono nel valore del volontariato e del mettersi a disposizione degli altri”

LECCO – Sono aperte fino a domenica 18 maggio le iscrizioni per il Corso di primo livello per aspiranti volontari di protezione civile organizzato dalla Provincia di Lecco e dal Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Una volta raccolte le domande di iscrizione il corso inizierà giovedì 5 giugno e proseguirà per due settimane, fino al 19 dello stesso mese. Le lezioni si terranno a distanza tramite la piattaforma per la formazione a distanza messa a disposizione da Regione Lombardia. Il 21 giugno, al termine delle due settimane di formazione, si terrà la prova pratica finale presso il Centro polifunzionale di emergenza di Sala al Barro a Galbiate. La prova è stata pensata come evento celebrativo in occasione della giornata di apertura al pubblico del Centro e del 30° anniversario della Provincia di Lecco.

“Sono ancora una volta piacevolmente colpita dall’interesse della nostra popolazione verso il mondo della protezione civile – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann -. I molteplici eventi meteorologici estremi che hanno colpito il territorio provinciale negli ultimi anni e la pronta risposta dei sistemi comunali e provinciale di protezione civile dimostrano quanto siano importanti la formazione e l’addestramento delle forze operative per fronteggiarli al meglio e dare assistenza alle popolazioni colpite. Auspico che i cittadini che decidono di impegnarsi in questo corso proseguano poi il percorso entrando a far parte di una delle oltre 50 organizzazioni di volontariato della nostra provincia”.

Il Consigliere provinciale delegato alla protezione civile Antonio Leonardo Pasquini dichiara: “Ancora una volta abbiamo ricevuto dal territorio la richiesta di organizzare un corso per aspiranti volontari. Questo significa che c’è attenzione verso la tutela dell’ambiente e delle attività di prevenzione e di assistenza alla popolazione da parte della cittadinanza, come dimostra, inoltre, la costituzione di nuovi gruppi di protezione civile sul territorio provinciale. Ringrazio tutti coloro che si impegnano per la buona riuscita di questa nuova edizione del corso di formazione, perché è grazie al loro entusiasmo e alla loro dedizione che possiamo portare avanti le attività di prevenzione non strutturale”.

“Ricevere nuovamente una richiesta di formazione per diventare volontari di protezione civile da parte della cittadinanza – aggiunge la Presidente del Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della provincia di Lecco Domizia Mornico – vuol dire che le persone credono nel valore del volontariato e del mettersi a disposizione degli altri. Speriamo che questa nuova edizione del corso per aspiranti volontari ci permetta di acquisire nuove forze e competenze per rinforzare ulteriormente il sistema provinciale di protezione civile”.