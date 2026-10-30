Protezione Civile, da Regione 674 mila euro per nuovi mezzi e attrezzature

Le risorse rientrano nello stanziamento complessivo di 7.172.500 euro approvato dalla Giunta regionale

LECCO – Regione Lombardia destina 674.500 euro alla provincia di Lecco per rafforzare il sistema territoriale della Protezione civile. Le risorse rientrano nello stanziamento complessivo di 7.172.500 euro approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, per potenziare le Colonne mobili provinciali, le Sale operative provinciali e i Centri polifunzionali di emergenza.

Nel dettaglio, alla Provincia di Lecco sono assegnati 434.500 euro per la Colonna mobile provinciale, destinati a mezzi e attrezzature per gli interventi di emergenza, tra cui automezzi per il trasporto, un container lavanderia, un autocarro per il trasporto di mezzi pesanti, container attrezzati per la segreteria, motopompe e torri faro. Altri 140.000 euro sono destinati al potenziamento tecnologico della Sala operativa provinciale, con impianti di videoconferenza, collegamenti tra le sale operative e con la SOPI, apparecchiature per la sala radio, postazioni informatiche e gruppi di continuità. Infine, 100.000 euro finanzieranno gli arredi del Centro Polifunzionale di Emergenza (CPE).

“Per il territorio lecchese è un investimento concreto sulla sicurezza delle comunità e sulla capacità di affrontare le emergenze – commenta Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia –. In una provincia caratterizzata dalla presenza di montagne, laghi e corsi d’acqua, poter contare su un sistema di Protezione civile preparato, attrezzato e ben coordinato è fondamentale. Queste risorse consentiranno di potenziare i mezzi a disposizione dei soccorritori, migliorare le comunicazioni e rendere più funzionali le strutture operative”.

La misura regionale finanzia l’acquisto di mezzi e attrezzature tecniche per gli interventi, l’aggiornamento dei sistemi informatici e di comunicazione delle Sale operative provinciali e gli interventi necessari al completamento e all’adeguamento dei Centri polifunzionali di emergenza. Le risorse rispondono alle esigenze emerse dal confronto tra Regione, Province e Città Metropolitana di Milano, condivise con i rispettivi Comitati di coordinamento del volontariato.

“Dietro ogni intervento ci sono donne e uomini che mettono a disposizione tempo, competenze e disponibilità, spesso sottraendoli alla propria famiglia. Il loro impegno merita riconoscenza, ma anche strumenti adeguati e condizioni operative sempre migliori. Investire nella Protezione civile significa sostenere i volontari e rendere più efficace la risposta alle necessità dei cittadini”.

“Ringrazio l’Assessore Regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, per l’attenzione riservata al nostro territorio – conclude Zamperini –. La collaborazione tra istituzioni e volontariato è una risorsa preziosa del sistema lombardo: rafforzarla significa dare maggiore sicurezza ai Comuni e alle famiglie del Lecchese.

“La protezione civile è un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio – dichiara Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia –. Queste risorse consentiranno di rafforzare le dotazioni e le strutture operative a disposizione del sistema provinciale, migliorando la capacità di risposta alle emergenze. Investire in mezzi, attrezzature e organizzazione significa mettere le istituzioni e i volontari nelle condizioni di intervenire con maggiore efficacia quando il territorio è in difficoltà”.

“Per il Lecchese poter contare su una protezione civile attrezzata e ben organizzata è essenziale – prosegue Piazza –. La prevenzione e la capacità di intervenire tempestivamente sono determinanti nella gestione delle emergenze. Questo stanziamento rappresenta un sostegno concreto alle istituzioni locali e ai volontari che, con professionalità e dedizione, operano ogni giorno al servizio della comunità”.

Il sottosegretario rivolge infine un ringraziamento all’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, “per il lavoro svolto e l’attenzione riservata al sistema lombardo di protezione civile. Rafforzare le strutture e le dotazioni operative significa investire concretamente nella sicurezza dei cittadini e nella capacità dei nostri territori di affrontare le emergenze”.