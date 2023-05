Protezione Civile di Lecco, taglio del nastro per un nuovo importante mezzo

Acquistato un pulmino per il trasporto di persone grazie a un bando di Regione Lombardia

LECCO – Presentato in piazza Garibaldi il nuovo mezzo di Protezione Civile, un pulmino Nissan del costo di circa 35.500 euro acquistato grazie a un bando di Regione Lombardia che ha permesso di poter usufruire di un contributo di circa 29.000 euro. Soddisfazione all’interno del gruppo guidato da Franco Aromatisi per un nuovo mezzo che consentirà di essere ancora più efficienti.

“L’entrata in servizio del nuovo furgone è importante perché va a implementare l’equipaggiamento della nostra squadra di Protezione Civile che svolge un ruolo fondamentale – ha detto il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni -. Si tratta di un’importante macchina organizzativa che non partirebbe se non ci fossero i volontari che costantemente si addestrano per attivarsi in caso di emergenza. Importante anche il lavoro svolto nelle scuole, oggi abbiamo la presenza di alcune classi del Badoni, per fare in modo di allargare il gruppo con nuove reclute anche per far fronte a un cambiamento climatico che rende sempre più frequenti le situazioni di criticità”.

Il vice sindaco Simona Piazza, che ha la delega alla Protezione Civile, ha ringraziato tutti i volontari e oltre ai presenti: “Un ringraziamento per l’attività, anche di prevenzione, che viene svolta da gruppo e un ringraziamento anche per tutti coloro che hanno permesso di raggiungere questo risultato. Questi mezzi permettono ai nostri volontari di poter intervenire nel modo migliore in caso di necessità”.

Soddisfatta anche la responsabile del servizio comunale di protezione civile Monica Cameroni che ha invece ricordato l’importante lavoro svolto con i ragazzi delle scuole, mentre il coordinatore del gruppo Franco Aromatisi ha sottolineato come la “famiglia” della Protezione Civile di Lecco si sta sempre più allargando grazie all’ingresso di nuovi volontari: “Questo pulmino sarà essenziale per poterci muovere all’interno del territorio – ha detto Aromatisi -. Fare volontariato riempie il cuore di tutti noi e mi piace sottolineare la presenza oggi del fondatore del nostro gruppo Gaetano Chiappa, un esempio per cercare di far sempre meglio”.

All’inaugurazione ha partecipato anche la comandante Monica Porta, dirigente del settore, oltre alla presidente e al vicepresidente del comitato di coordinamento volontari Domizia Mornico e Michele Motta.