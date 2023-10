Protezione civile e polizia locale: sabato la prima esercitazione congiunta

Un importante momento di formazione sul campo dopo la teoria in aula

La simulazione permetterà di mettere in pratica il protocollo di protezione civile comunale in caso di rischio idro-meteo

LECCO – Si terrà sabato 28 ottobre, la prima esercitazione congiunta promossa dal servizio comunale di protezione civile in collaborazione con il corpo di polizia locale del Comune di Lecco, che coinvolgerà ufficiali e agenti della PL, operatori di C.R.O. e volontari del Gruppo comunale di protezione civile che consentirà di mettere in pratica le procedure previste dal Piano di protezione civile comunale, concludendo il percorso di formazione teorica svoltosi in aula.

Alla base dell’esercitazione, la gestione del rischio idro-meteo, che nella classificazione di Regione Lombardia comprende rischio idrogeologico, idraulico, temporali e vento forte. L’obiettivo principale sarà quello di consolidare le comunicazioni tra la centrale operativa e i volontari, oltre che di testare e migliorare la collaborazione tra questi e il personale della polizia locale. Lo scenario che sarà simulato offrirà infatti l’opportunità di monitorare i processi di scambio delle informazioni, il coordinamento delle risorse da impiegare, l’adozione delle procedure specifiche di ruolo, oltre che i tempi di intervento e di risposta alle richieste avanzate.

In ogni scenario di rischio, fondamentare resta tuttavia il ruolo attivo della cittadinanza, che deve conoscere le buone prassi da seguire in caso di allerta meteo e rimanere sempre informata e aggiornata attraverso i canali di comunicazione ufficiali, anche del Comune di Lecco e di Regione Lombardia, anche attraverso l’app “allertaLOM” disponibile su App Store, Google Play Store e Huawei App Gallery, che fornisce il servizio di allerta della protezione civile regionale, permette di mantenersi sempre aggiornati sullo stato del proprio territorio e di avere una mappa dinamica delle previsioni.

Così l’assessore alla Protezione civile e Polizia locale del Comune di Lecco Simona Piazza: “Un’esercitazione importante, la prima svolta dai volontari del Gruppo comunale di protezione civile con gli ufficiali e gli agenti della polizia locale e gli operatori di CRO. La simulazione permetterà di mettere in pratica il protocollo di protezione civile comunale in caso di rischio idro-meteo, uno scenario a cui prestare molta attenzione sul nostro territorio. Il gruppo comunale svolge attività di formazione dei propri operatori, di divulgazione e di informazione alla popolazione, soprattutto alle giovani generazioni, realizzando anche interventi di prevenzione sul territorio. Un’attività complessa e importante che è sempre più fondamentale portare a conoscenza dell’intera cittadinanza. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i volontari de Gruppo comunale di protezione civile, gli operatori del servizio comunale di protezione civile, la Comandante Monica Porta e tutto il corpo di polizia locale per l’attenta e puntuale attività che svolgono a favore del nostro territorio e dei nostri cittadini”.