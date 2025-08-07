Protezione Civile. Fondi dalla regione per rafforzare il sistema

Investimento di 230.000 euro su tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle zone a maggior rischio

“Questa convenzione rappresenta un passo importante per rafforzare il sistema di Protezione Civile”

LECCO – Regione Lombardia ha approvato un importante accordo con il Ministero dell’Interno, attraverso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Lombardia, che prevede un investimento di 230.000 euro destinato a potenziare il sistema di Protezione Civile su tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle zone a maggior rischio, come il territorio lecchese.

L’accordo, valido fino al 31 dicembre 2025, punta al rafforzamento delle attività operative, formative e di prevenzione, con il coinvolgimento diretto dei Vigili del Fuoco, che garantiranno supporto tecnico-operativo, risorse umane e strumentali, oltre a iniziative di informazione, addestramento e pianificazione per la gestione delle emergenze.

“In territori come il lecchese – dichiara il sottosegretario regionale Mauro Piazza – la prevenzione, la preparazione e la tempestività della risposta sono fondamentali. Questa convenzione rappresenta un passo importante per rafforzare il sistema di Protezione Civile, con una collaborazione sempre più stretta tra enti, finalizzata anche all’educazione nelle scuole e all’informazione dei cittadini”.

La convenzione prevede inoltre l’attivazione di azioni specifiche con il sistema locale di Protezione Civile e le scuole del territorio, per promuovere una cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi.

“L’obiettivo è sperimentare una collaborazione duratura e strutturata tra i vari soggetti coinvolti, per rendere il sistema di Protezione Civile sempre più efficiente e pronto ad affrontare le emergenze”, conclude Piazza.