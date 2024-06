Protezione Civile, iscrizioni aperte al corso per aspiranti volontari

Il corso si svolgerà dall’11 al 25 luglio

Iscrizioni aperte fino a giovedì 20 giugno

LECCO – Ritorna la seconda edizione del corso base per aspiranti (Livello A1) volontari di protezione civile, promosso dalla provincia di Lecco e dal Comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile. Il corso, gratuito, si svolgerà dall’11 al 25 luglio in modalità di formazione a distanza e vedrà due giornate in presenza.

Le giornate in presenza sono previste per l’avvio e la chiusura del corso, con prova pratica finale in cui sarà possibile vedere e utilizzare le attrezzature in dotazione alla colonna mobile di protezione civile della provincia di Lecco. Questo permetterà ai corsisti di acquisire familiarità con gli strumenti e le tecniche utilizzate nelle operazioni di protezione civile, aumentando così la loro preparazione e consapevolezza.

Una volta superato il test finale e ottenuto l’attestato, i corsisti avranno la possibilità di iscriversi a una delle organizzazioni di protezione civile regolarmente iscritte all’elenco territoriale di Regione Lombardia. Questo apre le porte a un impegno concreto e significativo all’interno della comunità, permettendo di contribuire alla sicurezza e al benessere del territorio.

Questo corso rappresenta non solo un’opportunità formativa, ma anche un’occasione per rafforzare la rete di volontariato locale, fondamentale per affrontare emergenze e calamità. La partecipazione attiva dei cittadini è essenziale per garantire un sistema di protezione civile efficiente e pronto a intervenire in qualsiasi situazione.

Iscrizioni entro il 20 giugno