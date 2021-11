Il “grazie” della Regione alla Protezione Civile per quanto fatto durante l’emergenza Covid

“Sono i volontari i veri artefici della straordinaria organizzazione messa in campo da Regione contro il virus”

LECCO – Regione Lombardia dice grazie e premia i 15.000 volontari di Protezione civile che hanno prestato servizio durante l’emergenza pandemica da Covid-19 in Lombardia. Il presidente Attilio Fontana, la vicepresidente Letizia Moratti (Welfare) e gli assessori Stefano Bolognini (Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione) e Pietro Foroni (Protezione civile e Territorio) sono intervenuti lunedì alla cerimonia, assieme al sottosegretario al Ministero degli Interni, Nicola Molteni e al coordinatore della campagna vaccinale per la Lombardia, Guido Bertolaso.

A tutti i volontari, così come a quelli presenti in Piazza Città di Lombardia compresa una delegazione lecchese, è consegnato un ‘nastrino’ che simbolicamente rappresenta la loro partecipazione e il loro contributo al contrasto alla diffusione del virus.

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha ringraziato i volontari della Protezione civile e delle altre istituzioni e associazioni presenti: “Anche nei momenti più difficili, nei quali le persone si sentivano sole e abbandonate – ha sottolineato il presidente – la presenza dei volontari ha dato sollievo e lenito l’angoscia e la preoccupazione. Sono i volontari, i veri artefici della straordinaria organizzazione messa in campo da Regione Lombardia contro il Covid”.

“Non sono state giornate facili quelle che abbiamo vissuto – ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti – e, se le abbiamo fin qui superate, è anche grazie al lavoro di squadra, all’impegno, alla dedizione, alla passione dei volontari. Un lavoro straordinario a cui spero potrà agganciarsi, come punto di riferimento, anche chi si cimenterà nelle emergenze future”.

Ringraziando il variegato mondo del volontariato per il grande lavoro svolto, l’assessore alla Protezione civile Pietro Foroni ha sottolineato il valore della “collaborazione istituzionale che ha permesso alla Lombardia di far fronte alla situazione di emergenza. Quindicimila volontari impegnati, 400.000 giornate uomo lavorative impegnate ad oggi: quanto sarebbe costata al sistema Italia, dal punto di vista economico e organizzativo, la gestione della pandemia senza questa grande forza volontaria? Grazie a tutti i volontari per quello che hanno fatto e per quello che ancora saranno chiamati a fare” ha ripetuto Foroni.