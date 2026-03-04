Protezione civile, l’impegno della Provincia di Lecco nel piano di sicurezza per le Olimpiadi Milano Cortina 2026

Dal 4 al 22 febbraio attivati tre presidi sul territorio provinciale con una media di 70 volontari al giorno

Le squadre mobili della Protezione civile hanno percorso complessivamente 39mila chilometri durante il periodo di attività

LECCO – Anche il sistema di Protezione civile della Provincia di Lecco è stato impegnato nelle attività di supporto legate ai Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026. L’operazione si è svolta dal 4 al 22 febbraio, nell’ambito del sistema regionale di Protezione civile.

L’impiego del servizio provinciale e del volontariato organizzato è stato definito dal “Piano operativo dei dispositivi di protezione civile e di supporto alle polizie locali per la tutela della popolazione”, approvato da Regione Lombardia. Il piano ha individuato sul territorio lecchese tre punti di presidio dedicati al monitoraggio della mobilità e agli interventi a supporto della popolazione.

I presidi sono stati allestiti al Centro polifunzionale di protezione civile di Galbiate, in località Sala al Barro, con funzione di campo base, e nei centri di Bellano e Colico.

Le attività hanno coinvolto i volontari della Protezione civile con una media giornaliera di circa 70 operatori, suddivisi tra squadre mobili di pronto intervento, operatori di segreteria e addetti alle telecomunicazioni. Il lavoro è stato svolto in stretta collaborazione tra la Provincia di Lecco e il Comitato di coordinamento del volontariato.

Nel corso del servizio, le squadre mobili impegnate nella vigilanza dinamica hanno percorso complessivamente 39.000 chilometri.

“Il sistema provinciale di Protezione civile – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Antonio Leonardo Pasquini – ha saputo rispondere con competenza ed efficacia al compito assegnatoci da Regione Lombardia nell’ambito di un evento straordinario come le Olimpiadi invernali. Tutto questo grazie alla collaborazione continua tra tutti gli operatori consolidata nel corso degli anni attraverso le attività di prevenzione, le esercitazioni e la pronta risposta sempre fornita in caso di emergenze sul nostro territorio”.

I due amministratori hanno inoltre rivolto un ringraziamento ai volontari impegnati nelle operazioni: “Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno partecipato a questa fondamentale attività e anche ai volontari di protezione civile dell’Associazione Nazionale Alpini di Lecco che hanno svolto le loro attività di supporto nei territori interessati dai Giochi Olimpici invernali, mettendosi nuovamente a disposizione della cittadinanza e di un sistema in cui la Provincia di Lecco crede moltissimo”.