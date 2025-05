Protezione Civile, nuovi fondi da Regione Lombardia

750.000 euro al Volontariato per potenziare le attività di supporto

Alla protezione civile di Lecco quasi 54.000 euro in 3 anni

LECCO – La Giunta regionale ha approvato, il 30 aprile, la ripartizione dei fondi destinati al Volontariato di Protezione Civile per il triennio 2025-2027, con un investimento complessivo di 750.000 euro. Questi fondi saranno distribuiti tra i Comitati di Coordinamento del Volontariato provinciali e il Comitato Regionale del Volontariato Organizzato di Protezione Civile (CRVOPC), al fine di rafforzare le attività di supporto alle Province, alla Città Metropolitana di Milano e all’intera Regione Lombardia.

A ciascuno degli undici Comitati provinciali, ad esclusione di quello di Sondrio, che ha rinunciato al contributo, sarà assegnata una quota proporzionale al numero di organizzazioni iscritte in ciascuna provincia e al numero dei veicoli detenuti dall’organizzazione di volontariato di riferimento. Per garantire un sostegno equo e mirato alle esigenze specifiche delle diverse realtà territoriali la somma totale destinata a questi enti è suddivisa in quote fisse e variabili.

Per quanto riguarda il Comitato Regionale del Volontariato Organizzato di Protezione Civile, è stata prevista una quota fissa per sostenere le attività regionali. Al comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Lecco sono stati assegnati 53.899,47 euro, suddivisi in 17.736,07 euro ciascuno per ciascuno dei 3 anni dal 2025 al 2027.

“Queste iniziative testimoniano l’impegno della Regione Lombardia nel rafforzare il sistema di protezione civile, riconoscendo l’importanza del volontariato organizzato, che rappresenta una realtà fondamentale per la sicurezza e il benessere delle comunità. Le associazioni di volontariato svolgono infatti un ruolo cruciale nelle attività di emergenza, prevenzione e assistenza, contribuendo con dedizione e competenza a tutelare cittadini e territori in situazioni di crisi. Questi fondi permettono non solo di rafforzare le capacità operative di queste associazioni, ma anche di riconoscere e valorizzare l’impegno di chi contribuisce al benessere collettivo. Un passo importante verso una maggiore sicurezza e collaborazione sul territorio lombardo” dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.